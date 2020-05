Ricardo Sheffield contrae coronavirus en operativo de verificación

León, Guanajuato.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, se hará hoy una prueba para confirmar que está recuperado de COVID-19.

Hoy (martes 12) se cumplen las dos semanas, mañana (13) me hago la prueba con muestra de fosas nasales y garganta para estar seguro que ya no lo tengo”, indicó.

Dijo sentirse muy bien de salud y listo para regresar a las labores de oficina y también a la mañanera con el Presidente de la República el lunes 18 de mayo.

Explicó que cree fue en un operativo de verificación el 21 de abril que acompañó a los inspectores de Profeco en un pequeño supermercado de la colonia Condesa, Ciudad de México, en el cual tomó algunos productos del anaquel sin usar guantes.

Filmamos la verificación y, para que no se viera en mi opinión inhumano agarrar todo con guantes, no usé los guantes, manipulé entre 14 a 16 productos, uno de esos lo tocó alguien que tenía el coronavirus activo y yo subiéndome al carro debí de haberme tocado la cara antes de ponerme el gel”, explicó el Procurador.

Relató que no tuvo otros síntomas más comunes, como dolor de cabeza, tos, fiebre, pero sí una fuerte diarrea y debilidad, por lo que no lo relacionó con COVID-19.

Por fortuna le llegó en ese momento un aviso de que le tocaba su chequeo general, con descuento y a domicilio, se lo aplicó y ahí se confirmó que estaba contagiado.

Me sentí mal tres días pero ya me sentía bien, hubiera podido seguir trabajando con el riesgo de estar contagiando. Pude haber contagiado a 16 personas, de esas 16 todas se hicieron la prueba y solamente contagié a mi esposa y mis dos niñas.

“Todos asintomáticos en la casa, de todos modos vives con el nervio, el que un día estén así no quiere decir que el otro amanezcan igual de bien”, compartió.

Hace cinco años una de sus niñas le contagió rotavirus, y así fue como se sintió.

Hablan de tos, de dolor en el pecho, dolor de cabeza, calentura, pero eso yo nunca tuve, gracias a Dios nunca me dolió nada, pero, si lees con más detenimiento te habla que puedes presentar un cuadro similar al rotavirus, y así me pasó”, expuso.

“La semana anterior a los resultados sí estuve muy malo del estómago y tres días sí me sentí fatal”, recordó, pero desde entonces no tuvo ninguna otro problema.

Estas dos semanas permaneció en casa, sin actividad física, un trabajo moderado, tomando mucha agua, y únicamente tomó dos días paracetamol, y nada más, el otro medicamento era en caso de que tuviera dificultad para respirar o presentara fiebre, y no fue necesario tomarlo.

El exalcalde leonés hizo un llamado a los ciudadanos a no distraerse ni relajarse porque el Covid-19 es un enemigo invisible que en cualquier momento ataca.

Alguien con un factor de riesgo sí le está jugando al vivo si no se cuida, yo cuidándome fue una pequeña distracción y en segundos me contaminé, no puede uno saberlo, el virus no brilla, si aun sano no sabes cómo reacciones”, anotó.