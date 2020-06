Ricardo Sheffield pide a Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca que renuncien

León, Guanajuato.- Ricardo Sheffield, excandidato a la gubernatura de Guanajuato, afirmó que el fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, deben dejar sus puestos, pues la inseguridad que vive la entidad es insostenible.

Me dolió mucho lo que sucedió, extiendo un sentido pésame de estos niños que murieron cobardemente asesinadas (en Celaya) y hago un llamado al Gobernador para que se deje de pretextos y ya cambie a estas personas (Fiscal y Secretario de Seguridad).

“Es el colmo que en Guanajuato nos crucemos de brazos y que permitamos lo que en otros tiempos serían crímenes de guerra de lesa humanidad (el asesinato de mujeres embarazadas y niños)”, dijo el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield.

El jueves un niño de unos 8 años murió, mientras era trasladado a un hospital luego de ser herido en un ataque armado en la colonia Campo Azul. Horas más tarde, hombres armados entraron a una casa de la misma colonia para masacrar a una niña de alrededor de un año y medio y a una mujer embarazada.

Ayer por la tarde, Sheffield Padilla lamentó en Twitter y Facebook la situación que vive Guanajuato y particularmente Celaya.

“Lamento también que en materia de seguridad el Estado de Guanajuato no vaya hacia ninguna parte, que día tras día el saldo rojo hace evidente el grave error del Gobernador Diego Sinhue, avalado por legisladores panistas, de haber mantenido en su cargo al Fiscal Zamarripa y a los responsables de Seguridad.

En entrevista con AM, el funcionario federal dijo que cuando se hace un análisis de crímenes de guerra, los más graves son los asesinatos de niños o mujeres embarazadas.

Dijo que el Gobierno de Guanajuato pretende que se vea como normal lo que sucede y que el silencio que muestra el Gobernador ante la violencia, lo convierten en el responsable de la situación.

Me atrevo a decirlo así porque se le ha señalado por casi dos años que era un grave error ratificar a Zamarripa como Fiscal General, que los resultados que había dado hablaban por lo menos de ineficiencia, que él y Álvar Cabeza de Vaca deberían retirarse de los cargos, hasta por dignidad deberían ellos de renunciar, pero no sólo no renuncian, sino los avala y respalda el Gobernador. Es una falta de respeto al pueblo de Guanajuato, una falta que ya está costando la vida de inocentes”, afirmó.