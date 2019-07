Ricardo Sheffield se ve 'quitando' al PAN de gubernatura de Guanajuato en 2024

Ricardo Sheffield Padilla se ve arrebatando a su expartido, el PAN, la Gubernatura en el 2024.

Es temprano todavía en las definiciones, pero el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya se visualiza en la revancha como candidato de Morena al Gobierno de Guanajuato.

Lo que aspiro es a volver a buscar la Gubernatura en 2024, eso sí, espero tener la oportunidad, primero estar vivo. Ya nos alcanzó en Baja California (a Morena), hay una estrechísima relación entre el panismo de Baja California y el de Guanajuato, en su historia, su estructura, su forma de operar”

La derrota en Baja California es un muy buen preludio para la derrota del PAN en 2024 en Guanajuato, que no se dará solo, ni sólo por eso, pero si me preguntan ¿si hay condiciones?, sí las hay, y han ido mejorando”, expresó el leonés en entrevista exclusiva para am desde el comedor de su casa.

La Alcaldía de León, que encabezó con las siglas del PAN de 2009 a 2012, no está en sus planes, dice.

Aseguró que hoy Morena es por mucho la segunda fuerza política en Guanajuato, y sigue creciendo.

Diego Sinhue, a la sombra de Miguel Márquez; señala

Sheffield Padilla señala que el gobierno de Diego Sinhue está bajo la sombra de Miguel Márquez.

Es un gobierno en el que influye de manera muy fuerte Miguel Márquez, planeó su sucesión como no la ha planeado ningún Gobernador y se aseguró de que (Carlos) Zamarripa quedara como Fiscal General y él pudiera seguir controlando las áreas de Gobierno que quería. Creo que en primera instancia para proteger sus intereses, no tengo duda que el Gobernador más corrupto ha sido Márquez”, dice.

Acusó corrupción en gastos de compra de medicamentos, fondos de obra pública y seguridad.

Son los programas que él trató de ocultar”. Y agrega que hay auditorías en proceso sobre recursos federales.

Estos primeros meses de gobierno de Sinhue ha sido un gobierno ineficiente, no puede gobernar, lo diseñaron para que no gobierne, dividieron el poder entre (Luis Felipe) Bravo Mena, Luis Ernesto Ayala, Zamarripa y Juanita de la Cruz, cada quien controla distintos tramos del quehacer público”, aseguró.

El indicador más delicado, dijo, es la baja en inversión privada.

Los ejecutivos extranjeros no quieren trabajar en Guanajuato, no lo dirán públicamente pero somos el estado más inseguro de la República”.

Ricardo señala que el tema de seguridad “está fuera de control en el estado”. Anota que la disputa entre bandas originadas aquí y que se fortalecieron en los últimos años con complacencia de la autoridad.

No hay argumentos para descargar en terceros lo que sólo es responsabilidad en específico de Zamarripa, lleva diez años ahí... Yo expresé que era un gravísimo error se mantuviera a (Carlos) Zamarripa como Fiscal, así fuera un santo, que dista mucho de serlo, diez años es un mundo de años en un lugar complejo y repleto de tentaciones, y otros nueve años, tiene que haber una renovación”.

Ricardo demandó a la Administración Estatal una austeridad republicana en el recorte de sueldos, plazas, viáticos, el gasto operativo en general, “siguen gastando como si estuviéramos en juerga”.

“El Presidente y todos nos reducimos los sueldos y ¿cuál reducción ha habido en Guanajuato? Si la gente dice ¿nos están tratando diferente a Guanajuato? Falso, están tratando a todos igual que como se trata así mismo el Gobierno Federal. Si tú no haces los ajustes que se requieren no te va alcanzar el dinero, aquí gastan más de lo que gastaban, todos tuvieron aumentos en sus sueldos este año, todos. Ya no puedo hacer obra, claro que podrías bájense sueldos, reduzcan los gastos y habrá excedentes”.

En mi gobierno, no encontraron irregularidades; señala

En el caso de su gobierno señala que fue auditado a fondo y nunca encontraron una irregularidad.

Me odiaba la administración de Bárbara y me revisaron hasta por detrás de las orejas, Miguel Márquez igual por su cuenta y en el Congreso de la Unión. Me revisaron fondos federales, estatales y municipales, para que al final me abrieran un proceso que duró siete años por mil 815 pesos de tres multas de tránsito, que terminó como todo, en nada... Jamás hubo un tema penal”, apuntó.

Ricardo reiteró su opinión de que el proceso que se le sigue a la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y al extesorero Roberto Pesquera Vargas no corresponda a las irregularidades del trienio.

En el caso de ellos sí se encontraron problemas. Ella va a quedar libre por su contubernio con Zamarripa, la señora es un abogada hábil, aprovechó las coyuntura del sistema y cualquier falla la está usando en su ventaja, eso no la hace inocente, lo menos que pudiera hacer ella es reclamar inocencia, mejor que se quede callada que corrió con suerte de no terminar en la cárcel o devolviendo por lo menos lo que se llevaron”, declaró.

Respecto al gobierno de Héctor López en León lo calificó de un estilo “excesivamente conservador”.

“Héctor (López Santillana) es un administrador, es en la parábola de los denarios el que va y lo entierra para devolverlo íntegro, no es una Administración que busque resolver problemas por temor a no generar uno, no es una Administración que busque cambios de ningún tipo, es la administración del statuo quo”, opinó.

Gasolineras, chisme que 'salió del vapor'

El titular de Profeco también habló sobre los señalamientos de que recibió sobornos de los empresarios gasolineros que se instalaron en León durante su trienio en la Presidencia Municipal.

Ese chisme salió del vapor del Campestre. Estaba el mercado controlado por cinco gasolineros que siempre dieron apoyo a las campañas del PAN y yo no los acepté porque implicaba mantener el oligopolio. Hasta por seguridad era urgente abrir el mercado a la competencia, el parque vehicular casi triplicado en 14 años y las gasolineras igual... En mi campaña no aportó ningún gasolinero”, dijo.

Además, agregó, cualquiera que cumpliera con los requisitos de Pemex podía instalar una estación.

Aplaude austeridad de Gobierno Federal

Del gobierno en el que colabora aplaudió la austeridad, opción preferencial por los más desprotegidos, la reestructura que de fondo que urge a la Administración Pública, y el combate a la corrupción.

Aunque algunas decisiones que son buenas no siempre se implementan de la mejor manera.

La que más resulta evidente es el tema de en aras de la austeridad hacer una reducción a rajatabla de 30 por ciento a todo el gobierno cuando algunas áreas debían de haber reducido el 60 y algunas otras quizá con 15 era más que suficiente. Por ejemplo en Profeco eso implicó eliminar el comedor de los trabajadores mientras que en Nafin y Bancomext con todo y reducción tenían para salmón y caviar”.

Para el liderazgo de Morena en Guanajuato dice no tener un favorito, sólo espera que sea una persona que destine el tiempo y entusiasmo necesario, hoy la dirigente Alma Alcaraz tiene todo su respaldo.