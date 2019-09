Rinden homenaje a Gabo y exigen estudiantes paz en Celaya

Celaya.- Con veladoras, ofrendas florares y vestidos de blanco alumnos del Instituto Tecnológico de Celaya rindieron homenaje a Gabriel Luna Ibarra.

Fue en el pario principal Campus II del Tecnológico donde se congregaron los estudiantes, docentes y directivos. El principal mensaje es "Queremos un Celaya en paz".

Desde ayer a través de redes sociales se convocó a la comunidad estudiantil de ir vestidos de blanco en memoria de su compañero que cursaba el octavo semestre de la Ingeniería Industrial y que fue víctima de la delincuencia y perdió la vida.

La noche del pasado sábado, Gabriel sufrió un asalto por dos hombres quienes lo lesionaron con un cuchillo y falleció en el hospital.

Con flores blancas los alumnos recordaron a su compañero y pidieron un alto a la violencia que azota a la ciudad.

"No se puede vivir así, con miedo, de saber si uno no va a regresar, yo también espero mi camión en esa parada", señalo un alumno que prefirió no dar su nombre por seguridad.