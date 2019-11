Roban en una casa y se llevan hasta las cenizas de difunto

Guanajuato capital.- Ladrones entraron a una casa y hasta se llevaron una urna funeraria, en el tramo de la panorámica Barrio Nuevo-Mellado; la urna contenía las cenizas del padre de la afectada, que en marzo pasado había fallecido.

Fue hace alguno días que la afectada denunció a través de la redes sociales que alguien se había introducido a su casa, y de todo los que se robaron, lo de mayor valor para su familia es la urna funeraria que contenía la cenizas de su padre.

Hoy, a 7 días del robo, Viri Zepeda pide que le regresen la urna con las cenizas de su padre, que dejen la urna en el algún lugar.

Yo no te conozco y tú no sabías nada de mí, quiero decirte que te llevaste a mi papá o lo que me quedaba de Él; falleció en marzo de este año, fue un gran papá, un gran abuelo, un gran amigo. A personas como tú nunca las juzgó, ayudaba a las personas sin esperar nada a cambio, llegó a defender a personas como tú de golpizas porque era una gran persona, nunca pero nunca soltó la mano de quien necesitaba de Él.