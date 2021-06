Balas robadas en Guanajuato no le sirve al narco y es difícil comercializarlas

León, Guanajuato- El 99% del cargamento de balas de la Industria Tecnos que fue robado en Guanajuato; es calibre 22, para uso de cacería y deportivo por lo que altos mandos de la empresa creen que será complicado comercializarlas o que el crimen organizado les pueda dar uso.

Es el calibre más bajo que existe en el mercado. Cartuchos llamados técnicamente de fuego anular; sirve en México para la gente del campo, para fauna nociva, plagas, también para deportistas, cazadores, gente que está en clubes de tiro, competencias nacionales e internacionales”, compartió en entrevista Juan Ibarrola, director de relaciones institucionales y vocero de Industrias Tecnos.

Aún sin rastro del armamento robado en San Luis de la Paz

La madrugada del pasado miércoles, dos tráileres que transportaban 7 millones 114 mil 500 cartuchos de diferentes calibres fueron robados por un grupo armado en la carretera 57, entre los municipios de San Diego de la Unión y San Luis de La Paz.

Delincuentes pudieron haberse equivocado

Agregó que por tal motivo piensan que el atraco a su cargamento pudo haber sido una confusión, y pensaron que era un calibre mayor u otro tipo de mercancía completamente distinta.

Desmontaron las cajas de nuestros tractocamiones y con tractocamiones de ellos se llevaron nuestras cajas, utilizaron inhibidores de señal para GPS y al final es mercancía que no es de uso del crimen organizado”.

Delincuentes pudieron haberse decepcionado del robo

Si, se puede hacer daño con este calibre, matar a alguien, pero no son calibres que la delincuencia utiliza, no son del poder de fuego que ellos utilizan, razón que hace pensar que no sabía qué tipo de carga traían...y seguramente se llevaron una sorpresa al descubrirlo”.

Comentó que el cargamento iba con destino a Texas, pues en Estados Unidos se concentra el 78% de su producción.

Texas consume lo mismo que se consume a nivel nacional en México. Los cartuchos iban para Nuevo Laredo y luego a Texas en donde los había pedido uno de nuestros clientes”.

Además precisó que la mercancía fuese para uso de las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos es un gran mercado y nosotros orgullosamente una empresa mexicana, somos la tercera productora de cartuchos. Hacemos cargamento de otros calibres para la policía de Los Ángeles, Houston y San Antonio, con 2 mil empleados, de hecho somos el segundo mayor empleador en Morelos”.

No las venderían ni en el mercado negro

En Industria Tecnos producen 4 millones de cartuchos de calibre .22 y cuentan con 320 distribuidores oficiales, por lo que ven complicado que los asaltantes puedan venderlos en el mercado negro.

Se robaron 7 millones de cartuchos de calibre 22, y es prácticamente el 90% de la venta mensual en México que es de 8 millones”.

Agregó que lamentablemente fueron víctimas de un robo, que es parte de la realidad en las carreteras de México, pero lo que sigue llamándoles la atención, es que al final no les servirá de nada y por el contrario su almacenamiento requiere de un espacio considerable.

“Se encontraron con algo que no les sirve, manejamos calibre que en este caso no es para la delincuencia organizada y dificilmente podrán venderlo en el mercado negro. Estos calibres no son atractivos y además tenemos una red de 320 distribuidores a nivel nacional, por lo que sería fácil que descubran que se trata de la mercancía que nos fue robada”.

Quien es experto en información de Fuerzas Armadas en México y América Latina confía en que pronto aparezca la carga completa.

Golpearon al personal pero por fortuna no los mataron

Lo importante es que nuestros siete operadores y cuatro miembros del personal de seguridad luego de unas horas fueron dejados en libertad, si fueron golpeados, pero lamentablemente en la mayor parte de los casos los matan y en este caso no tuvieron lesiones que pusieran en riesgo su vida, más allá del choque emocional”.

Mencionó que en agosto la empresa llegará a 60 años y hasta ahora registran cinco robos, todos de calibres de uso deportivo.

“Reconocemos el apoyo de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, incluyendo las de Guanajuato que ha existido un apoyo y estamos seguros de que van a aparecer esas balas, ya estamos cerca”.

PCCD