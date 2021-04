León, Guanajuato.- En lo que va de la pandemia del COVID, se han registrado robos en 581 escuelas en todo el estado de Guanajuato, principalmente en escuelas de educación básica, donde solo quedan los ladrillos y cemento con algunas estructuras metálicas.

En la colonia Santa Cecilia, del municipio de León, se ubica la primaria Ma. Guadalupe Guevara Vazquez, lugar que desde el cierre por pandemia de COVID-19, fue la mina de oro para los delincuentes de la zona.

No tenemos electricidad en todas las instalaciones, no hay ni cómo, se robaron todas las líneas de cable, transformadores y el resto del sistema”, narró el maestro y secretario general de la Sección 13 del Snte en León, Francisco Moisés Balderas Tavares.

En un recorrido hecho por AM, esta escuela luce desde afuera con huellas de los innumerables atracos sufridos desde el año pasado, pues las cercas de protección a lo alto de las bardas están dañadas y dobladas, indicio de la entrada y salida de quienes cometen estos delitos.

Los pasillos, salones, baños y direcciones, están en ruinas, todas las puertas y ventanas han pasado por el forcejeo y corte del metal que las protegía de cualquier robo.

Desde materiales didácticos, hasta las llaves del agua y tinacos han sido hurtados, incluso ni los techos de lámina de algunas áreas del plantel se salvaron.

La mafia de esta zona tiene amenazada a los vecinos, por eso nadie quiere decir algo y mucho menos denunciar, es un cuento de nunca acabar”, dijo resignado el maestro.

“Hay manifestación de apoyo por parte de autoridades educativas, pero no tiene caso que empiecen a restaurar las escuelas todavía ya que falta un buen rato para que todos regresemos 100% a las aulas, si regresamos escalonadamente y solo unos días a la semana, qué va a pasar el resto de los días, se van a robar todo de nuevo”, detalló.

Ahora bien, esta problemática solo tiene una solución y es el compromiso seguro y constante de las autoridades policiacas, así lo indicó Balderas.

"Sí vienen y hacen sus rondines los de la Municipal, pero no hay atención específica para estos casos de saqueos constantes”.

Podría ser una opción temporal para que esto no siga pasando, hay explanadas muy grandes para resguardar las patrullas y utilizar las instalaciones, porque mientras las actividades no regresen a lo presencial completamente esto seguirá hasta que ya no haya ni varillas que volarse”.