Robos de cartuchos en Guanajuato: Aún sin rastro del armamento robado en San Luis de la Paz

León, Guanajuato.- Ha pasado una semana y aún no hay rastro de los más de 7 millones de cartuchos percutidos robados de dos cajas de tráileres en la carretera federal a la altura de San Luis de la Paz y San Diego de la Unión, en Guanajuato.

Juan Ibarrola, vocero de la empresa Industrias Tecno declaró en Noticieros Televisa que confía en que aparecerá esta carga, debido a que más del 80 por ciento de los cartuchos son de balas de bajo calibre y son difíciles de comercializar.

Esta carga va a aparecer, pues no les sirven de nada, son en un 98. 5% calibre .22 no les sirven, son demasiados cartuchos para un mercado, sería una locura, no van a poder vender”, señaló Juan Ibarrola.