Ruiz Moreno le da la bienvenida a Sheffield a la cancha interna de Morena

León, Guanajuato.- "Este camión que dice León, tendrá que cambiar de azul a otro color", dijo el precandidato de Morena a la Alcaldía de León, Luis Ernesto Ruiz Guerrero.

“No entiendo por qué Sheffield me dijo que él no sabía la razón de mis intenciones para contender por la Presidencia de León si ésta ya estaba totalmente perdida al ser opción únicamente panista”, declaró el también empresario del transporte de personal.

Tras la renuncia de Ricardo Sheffield Padilla a la Profeco para sumarse a la contienda por la presidencia de León, Ruiz Guerrero le dio la bienvenida a la cancha electoral interna del partido.

Al cuestionarlo sobre el ‘dedazo’ de AMLO con Sheffield, Luis Ernesto aseguró que no se trata de imposición.



Yo no creo en imposiciones, creo en la democracia y la participación del colectivo, es voluntad en acción; además, no sabemos si el compañero Ricardo ya se registró o no, quedamos a la espera de lo que nos informe la comisión de elecciones y respetaremos su decisión", dijo Luis Ernesto Ruiz.



“A estas alturas ya no va en la contienda Marcelino, creo que está apoyando a Ricardo, lo cual es muy respetable, al igual de la decisión que tomó mi compañero de siempre apoyar a Marcelino Trejo”.

Ruiz Guerrero hizo una analogía de la actual administración y el color político.

“León es un camión de pasajeros muy grande, y ese camión es azul, está ponchado y no camina, no arranca, entonces yo me estoy ofreciendo como un aspirante a operador de camión calificado y con licencia, para ponerlo a trabajar con toda la base, ciudadanos y ciudadanas, pero lo primero que estoy haciendo no es sentarme al volante, lo primero es bajarse y empujar este camión.

“Y resulta que cuando me bajo, muchos leoneses ya se sumaron para empujarlo y de echarlo a andar, tendremos que poner a presión las llantas, limpiar los vidrios y todos tendremos que hacer un viaje cómodo y de bienestar, ese camión tendrá que cambiar de azul a otro color, al color de la ciudadanía, porque León es de todos”, subrayó.

Aseguró que él no se bajaría de la contienda si alguien se lo pidiera.



Yo no tengo que bajarme a medio camino cuando el camión empezó su andar, mi compromiso está con la gente y pues le doy la bienvenida a Ricardo”.



Por último, dijo que ya hay una cita pactada para que los dos precandidatos se reúnan.

“El próximo lunes 22 de marzo me juntaré con él, posiblemente para esa fecha ya estará la definición de la comisión de elecciones, a lo que vamos apoyar como partido".