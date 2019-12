Ruth Tiscareño percibe al PRI en terapia intensiva

León.- El PRI de Guanajuato “está en terapia intensiva”, pero confía en que aún tiene cura.

Así lo advierte la potosina enviada como delegada en funciones de presidenta interina del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.

De un padrón de 156 mil militantes luego de la depuración quedan solamente aproximadamente 13 mil, dijo.

El 25 de septiembre el Comité Ejecutivo Nacional nombró a Ruth presidenta y al leonés Alejandro Arias Ávila como Secretario General en tanto se renueva democráticamente el Comité Directivo Estatal.

¿En qué estado encontró al enfermo? ¿Le sorprendió? ¿Tiene cura?

Si fuera (el PRI) un enfermo creo que lo encontré en terapia intensiva, con muchos problemas de organización, pero creo que sí tiene cura; vamos a trabajar, vamos a empezar desde la parte interina, desde lo más profundo, las estructuras municipales que son las que están más cercanas de nuestros compañeros militantes.

Ya lo conocía, en la oficina (del Comité Ejecutivo Nacional) me explicaron que todas las estructuras territoriales estaban vencidas, hace años que no se ponían de acuerdo... Hoy necesitamos líderes municipales que, además de ser electos por la militancia, se queden a cumplir sus tres años y que no los cambien sólo porque no son afines al Comité Estatal, para ir fortaleciendo y construyendo desde abajo.

Tenemos 11 municipios donde hay buen trabajo, con presidentes municipales, hay liderazgos importantes. Hay otros 22 municipios que consideramos que, aunque en algunos no hay mucho trabajo, sí hay liderazgo y se están poniendo de acuerdo entre ellos para sacar adelante al partido. Pero hay 11 en que están muy encontrados, no quiere decir que ahí no haya liderazgos pero hay un abandono.

Estamos trabajando para poder abrir todos los comités, que haya entusiasmo.

¿Cuál será la receta para volver a la vida al enfermo tricolor?

Encontré un PRI en terapia intensiva, pero también un priísmo con mucha esperanza de que las circunstancias puedan renovarse y caminar juntos.

El cómo lo vamos a hacer es renovarnos desde las bases y construir de abajo a arriba; la elección más difícil, considero, será la del Comité Directivo Estatal, pues necesitamos un hombre o una mujer que conozca el partido, que además sea solidario, equilibrado, inteligente y que tenga una mente ganadora. Aquí no vamos a administrar las derrotas, vamos a luchar por las victorias, un líder que haga política.

¿Y cómo van a hacerle para ir a elecciones internas sin fracturarse?

Creo que la manera de no rompernos es ésta, lo que estamos haciendo, construyendo abajo los cimientos fuertes, por si llega a haber una explosión arriba los cimientos sean los que sostengan al priísmo del estado de Guanajuato.

(La elección del Comité Estatal) Deberá de ser abierta, no voy a imponer algo, los consejeros son los que deberán de decir el método pero considero que debe ser abierta; muy al contrario de lo que han dicho algunas corrientes que estamos pretendiendo hacer una elección cerrada, no, yo creo que deben decidir todos.

Aunque la mayoría piensa que debe haber una planilla de unidad, creo en primera instancia que el Consejo Político debe aprobar un método abierto pero debemos de ir construyendo una planilla de unidad en el camino; si no se puede, ir a elección.

Han estado en Guanajuato muchos delegados, ¿qué hará usted diferente?

Ya se está viendo, ya se emitió la convocatoria para la renovación de todos los comités municipales en tres bloques según las circunstancias de los municipios, los últimos son los que creemos que necesitan de mayor atención y acompañamiento.

La elección será abierta (en 44 de 46 comités) con el padrón que marque el INE. Después iremos por la renovación de los consejos políticos municipales que tienen muchos años que no se renuevan, el Consejo Político Estatal y el Comité Estatal.

Tenemos de febrero a abril para concluir toda la renovación de estructuras.

¿Cuál es el padrón de militantes del PRI?

Habrá un corte al 31 de diciembre, en enero el INE nos dirá quiénes pueden votar, es algo que no determinamos nosotros. Hablábamos de un padrón de 156 mil que habrá de borrarse el día 31 porque nos dieron un año para renovarlo.

¿Qué pasó con el padrón para la elección de nuestra dirigencia nacional? que era uno ya muy viejo y además no incluía actores políticos actuales y es por eso que estamos en una campaña de afiliación para aquellos que quieren votar para elegir.

Llevábamos siete mil hasta junio, y con una app que inició hace tres meses son otros seis mil, vamos avanzando y seguimos buscándolos, es una tarea titánica.

La insistencia de reafiliar es porque se borrará esa lista de los 156 mil, hay muchos que siguen siendo priístas, que es importante sigan tomando decisiones y tenemos que ir a buscarlos porque no están enterados que van a ser borrados de esa lista.

Es una tarea de contarnos, no hay que inflar números, es importante que los priístas sepamos quiénes somos y dónde estamos, y a partir de eso construir hacia adelante. No podemos seguir engañándonos y tener a gente que no quiere estar.

¿Cómo convencerán que el PRI puede ser opción de gobierno?

Con los mejores perfiles, los que estén comprometidos con las causas de la sociedad, que estén interesados en aportarle a la sociedad liderazgo. Les he comentado a varios que se han acercado ‘yo quiero ser regidor’, ah pues muy bien, pero no me vengas a tocar a mí, aquí no la vas a ganar, ve a tocar las puertas de la gente de tu pueblo, colonia, de la gente que quieres representar, convéncelos.

¿Qué papel jugarán en el ‘nuevo PRI’ los liderazgos tradicionales como los de Francisco Arroyo, Gerardo Sánchez y Bárbara Botello?

Todos los priístas son importantes, todos cuentan, y todos serán tomados en cuenta, todos, ellos y muchos otros líderes locales, líderes de las comunidades, ejidos, todos van a contar.

Me he reunido casi con todos, hemos platicado de la posibilidad de ir en unidad, hemos coincidido, y a partir de ahí trabajamos, de que unidos podemos ganar, y los priístas queremos ganar.

Espero que sigan participando todos desde diferentes trincheras, no necesariamente a la cabeza.

Habrá una auditoría al PRI Guanajuato ¿qué auditarán y por qué?

Una de las partes que no está funcionando en el partido es la Contraloría Interna, por eso la Contraloría del PRI nacional asume ese rol e interviene para el acto formal de entrega-recepción del Comité Estatal.

Sin embargo el PRI nacional ha decidido hacer cuatro auditorías en comités estatales, uno es Guanajuato porque queremos renovarnos desde todo; iniciar con una auditoría es tratar de ver qué procesos estuvieron mal y encaminarlo para que todo quede renovado.

Sí había un desorden de manera tal que no había cómo darnos cuenta cómo se usaban los recursos, no todo estaba muy claro, pero con la auditoría ordenaremos los documentos que tenemos ahí y cuidaremos los procesos (administrativos).

El PRI ha decidido encabezar una administración transparente, que ejecute los recursos conforme a las normas y nos están pidiendo ni una multa más; en Guanajuato tuvimos 20 millones de pesos en multas impuestas por el INE por irregularidades, que ya este mes se termina de pagar, casi todo liquidado por la anterior dirigencia.

Tenemos algunas deudas, no se pagó el estacionamiento, algunas cosas que se compraron no se terminaron de pagar, ya se está ordenando.

Tenemos muchos vehículos descompuestos abandonados en los talleres mecánicos porque no había recursos para sacarlos y espero que en enero tengamos los autos arreglados y en orden el pago a proveedores.