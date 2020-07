SANCIONAN A CHOFERES POR INCUMPLIR CON MEDIDAS SANITARIAS

Aplican más de 100 infracciones

Piden a usuarios respetar protocolos de seguridad sanitaria

Irapuato, Gto. 09 de julio del 2020.- En los últimos tres meses, la Dirección de

Movilidad ha sancionado a 101 chóferes del transporte público por no colaborar con las

autoridades, al no respetar los protocolos de seguridad sanitaria y no portar cubreboca

durante las horas de servicio.

titular de la Dirección de Movilidad

Javier Delgadillo, titular de la Dirección de Movilidad detalló que las sanciones seaplicaron de abril a julio, siendo mayo el que registro un número mayor de sanciones,pues los chóferes intentaron relajar las medidas.



En lo que va de julio, solo tres choferes han incumplido el protocolo.



“Estamos haciendo operativos en las principales paradas de la ciudad, empezamos

con el centro y nos hemos extendido un poco más, donde hacemos la verificación,

cuando llega el autobús, nuestro personal sube y verifica que cuenten cumplan con las

medidas como el cubre bocas”, comentó el funcionario municipal.



Personal del área ha detectado que los transportistas traen el cubreboca, pero se

resisten a portarlo, previo a realizar una sanción inspectores de transporte realizan una

invitación a usarlo correctamente, en caso contrario, se aplica una multa.



En los últimos cuatro meses se han aplicado 299 multas, la principal sanción es por no

traer cubreboca y no portar gel antibacterial en las unidades, seguido por prestar

servicio público de transporte distinto al autorizado.



Actualmente, el sistema de transporte labora al 60% de su capacidad, mientras que la

demanda es del 50%, no obstante, se analiza la habilitación de más unidades para

disminuir tiempos de espera.



En caso de contar con denuncias sobre el funcionamiento del sistema de transporte o

personal que no cumple con las medidas sanitarias, los usuarios pueden interponer sus

quejas al 462 215 40 52.