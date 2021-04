SEGURIDAD: Celaya es la ciudad más violenta del mundo, según estudio

Celaya encabeza la lista de las ciudades más violentas del mundo, e Irapuato ocupa el lugar 5, por sus tasas de homicidios.

León se ubica en el lugar número 47 entre estas ciudades violentas.

Otras cinco ciudades mexicanas forman parte del top 10 del Ranking de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo 2020, que año con año elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, informó su presidente José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano.

Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada en 2020 registraron 109.4, 105.1, 103.6, 101.1, 95.0 y 90.6 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente.

La lista de las primeras 10 ciudades más violentas la completan St. Louis, Missouri, Estados Unidos; Uruapan, Michoacán; Feira de Santana, Bahía, Brasil; y Cape Town, Sudáfrica; con 87.8, 72.6, 67.5 y 64.0 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

La tasa de León es de 35.97 homicidios.

Ortega sostuvo que la inseguridad en el país no ha mejorado debido a que se ha seguido una estrategia equivocada para combatir al crimen organizado.

A mí me parece que ya en dos años que llevamos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la política pública que ha venido aplicando en el País no le ha dado resultado y hoy el País es más violento que como él lo recibió.

“Hoy tenemos más homicidios dolosos en el País que cuando él recibió la Presidencia. Hoy, tenemos más violencia homicida y hoy tenemos una política que trata de reducir la violencia con subsidios, esos, evidentemente no van a resolver el problema de la violencia y lo que sí le van a dar, o lo que pretenden que le den, son votos ahora en las elecciones del próximo 6 de junio”, consideró.

La crisis de violencia que enfrentan varias ciudades, más los efectos provocados por la pandemia de COVID-19, dijo Ortega, colocan al País en una situación complicada, por lo que es necesario que el Gobierno cambie de estrategia y evite poner en riesgo la convivencia pacífica.

“México ya lleva dos años como epicentro mundial de la violencia homicida; no es una casualidad. En 2019 y 2020, se ha aplicado la peor política de control del crimen por parte del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador: por un lado, al no actuar contra los grupos criminales, principales responsables de la violencia, más que excepcionalmente, bajo la suposición de que si las fuerzas del orden no molestan a los hampones, ellos se portarán bien.

“Por otro lado, aplicar vastos programas de subsidios con la esperanza de que los delincuentes, a cambio de ellos, dejen de delinquir”, enfatizó el presidente del Consejo Ciudadano.