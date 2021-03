Irapuato.- Tras 9 meses del homicidio del catedrático de la Universidad de Guanajuato, Carlos Alberto Bernal Martínez, y la nula respuesta de las autoridades, Norma Bernal, hermana del maestro, declaró que están cansados de pedir avances a las autoridades y en caso de no poder tener una reunión con el fiscal estaría renunciando a seguir luchando por justicia.

Luego de que el pasado 15 de febrero entregó un escrito al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde pedía que le dieran información sobre los avances del asesinato de su hermano, Bernal Martínez, no recibió respuesta alguna, pues la información que le dieron fue que había avances pero nunca le mostraron nada.

No he recibido ningún tipo de respuesta, me quedo igual en ceros, en ceros nadie se ha acercado conmigo, nadie me ha dicho nada, lamentablemente no me sirvió de nada, yo tenía muchas esperanzas, yo confiaba, era ahora si el último cartucho que yo tenía, esperaba que por medio del gobernador pudiera llegar mi petición, lo único que quiero es información, pero no, no sirvió”, comentó.

Mencionó que después de entregar el escrito, a los dos días le dieron esperanzas de que ya tenían todo armado para una detención, sin embargo, esta nunca se llevó a cabo.

Ni ha habido nada, yo hasta ahorita he querido seguir hablar con el fiscal de Irapuato o tratando, sigo insistiendo por el teléfono con el fiscal regional, ahorita acabo de colgar y ya me ubican pero quedaron de comunicarse conmigo, pero pues no sigo sin información, sin atención, sin nada nuevo”, refirió.

En un principio tenía planeado realizar un plantón en la Fiscalía General de Guanajuato, pero no lo hizo, ya que les dio el voto de confianza para que le dieran información sin presionar de esa manera y ahora los días pasaron y cree no poder realizarlo, ya que las autoridades se irán de vacaciones de Semana Santa.

el pasado 15 de febrero entregó un escrito al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo donde pedía que le dieran información sobre los avances del asesinato de su hermano.

A nueve meses del homicidio, dijo sentirse muy mal y no solo como familiar de alguien que fue asesinado, sino como ciudadana ya que en Guanajuato lo que dicen las autoridades sobre el tema de seguridad solo son palabras.

No sé si es corrupción lo qué hay o no sé si es miedo, lo triste es que nuestro sistema de justicia no está trabajando de manera correcta, yo te lo digo directamente como la familiar de una víctima o qué si nosotros qué hemos investigado, qué hemos estado al pendiente, que hemos tratado de estar ahí, no hemos resuelto nada no me quiero imaginar con las personas que se quedan con la pérdida de su familiar”, indicó. Dijo que existe mucha propaganda de que el gobierno hace acciones pero estás en realidad no existen y para ella a esta altura son basura, pues para las autoridades las víctimas de homicidios son solo cifras.

Renuncia a buscar justicia

La verdad ya estamos muy cansados, han pasado muchas situaciones, hemos vivido muchas cosas, yo creo que lamentablemente vamos a tener que dejar las cosas en manos de la justicia divina, me queda claro que la justicia del hombre no existe, al menos aquí en Guanajuato no la hay”, recalcó.

Explicó que van a hacer lo que muchas personas, doblar las manos y esperar a que el tiempo haga justicia, ya que no pudieron hacer nada para saber información del homicidio de su hermano.

Necesitamos influencias, necesitamos dinero, necesitamos tiempo que no tenemos y de parte de las autoridades no hay ningún tipo de apoyo, así que lamentablemente oramos aquí, porque lejos de todo corremos riesgo y a nadie le importa”, agregó.

Sin embargo, aún espera que el fiscal la atienda, en el caso de que esto ya no ocurra, si renunciará a buscar justicia por su hermano.

Ya estamos muy cansados, muy desgastados económicamente, moralmente”, concluyó.

egutierrez@am.com.mx