SFP inhabilita por 3 años a proveedora de Secretaría de Salud de Guanajuato

León, Guanajuato.- La empresa Intercontinental de Medicamentos S.A de C.V., proveedora de medicamentos para la Secretaría de Salud de Guanajuato, fue inhabilitada por tres años por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Fernando Reynoso Márquez, coordinador general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud estatal, afirmó que esta sanción no afecta el contrato actual que tiene esta empresa con el Gobierno de Guanajuato.

Sin embargo, en caso de que la empresa no resuelva su situación de inhabilitación, no podría participar en la licitación estatal del próximo año, ya que la inhabilitación implica que no podrá realizar contratos con el Gobierno Federal, estados y municipios durante los próximos tres años.

¿Por qué fue inhabilitada?

Este martes la SFP anunció sanciones en contra de Intercontinental de Medicamentos S.A de C.V. y la empresa Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V. por irregularidades en el contrato para ser proveedoras de medicamentos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

“La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas determinó que las empresas, al concursar de manera conjunta en una licitación pública, falsearon la información de que la totalidad de su plantilla de personal estaba afiliada al IMSS. Además, ya durante la prestación del servicio, presentaron cinco facturas por más de 15 millones de pesos para que se les pagara un servicio que no prestaron por más de 4 meses”, informó la SFP.

Hasta ahora solo la inhabilitación por 3 años y multa resarcitorias por más de 1 millón 350 mil pesos a la empresa Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La SFP detalla que esta sanción fue “por proporcionar información falsa y actuar con dolo en el concurso de una licitación pública y la prestación del servicio contratado para el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2020”.

También precisa que la titular de la SFP Irma Eréndira Sandoval realizó en febrero del año pasado recorridos y visitas de inspección para corroborar las denuncias por parte del personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” por irregularidades en la prestación de manera ininterrumpida y oportuna del servicio integral de farmacia.

Tras la investigación “se determinó que las empresas actuaron con dolo, pues tenían conocimiento de que no contaban con el personal suficiente para poder cumplir con el contrato y, además, presentaron cinco facturas para cobrar por el servicio que no prestaron durante más de cuatro meses, y por el que cobraron más de 15 millones de pesos”.

En el caso de Guanajuato, Intercontinental de Medicamentos S.A de C.V. no ha incurrido en irregularidades en el contrato firmado para este año como proveedora de medicamentos, afirmó, Fernando Reynoso Márquez.

Y agregó que se mantendrán pendientes de la situación legal de la empresa.

