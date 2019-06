¿Sabes cuál es la función de un diputado? Muchos lo desconocen

Guanajuato capital.- Los ciudadanos desconfían de los legisladores y esto es porque la mayoría de la gente desconoce quiénes son sus representantes o cuál es su trabajo, coincidieron expertos que participan en el Segundo Foro de Evaluación Legislativa y de Políticas Públicas en el Congreso local.

Durante un panel denominado “Evaluación de Desempeño de las y los Legisladores”: Manuel Guadarrama, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Mariana Campos, del Centro de Análisis México Evalúa; y Mariana Niembro de la plataforma Borde Político, sostuvieron que los ciudadanos no saben quiénes son sus diputados ni qué hacen y que esto ha ocurrido debido a que los Congreso no han sabido comunicar su labor de manera efectiva.

Ciudadanos y diputados

Hicimos un reporte en la calle y la verdad es que hace falta mucha educación cívica. La gente no sabe diferenciar cuál es la facultad del diputado federal, del presidente de la República y si le toca a los congresos explicar qué hacen, por qué son importantes”, señaló María Niembro.

El experto del IMCO, Manuel Guadarrama aseguró que el mayor problema actual es la desvinculación que existe entre los representantes y los representados, es decir ciudadanos y diputados.

“¿Cuál es está causa de esta desvinculación?, el desconocimiento de parte de la cuál es la labor legislativa, a qué se dedican los diputados, qué es lo que se hace en el Congreso, si solamente se aprueban leyes o no y precisamente todos los acuerdos políticos que muchas veces no son transparentes y generan esta desconfianza hacia el ciudadano”, explicó.

Mejorar su imagen

Consideró que los legisladores deben procurar hacer público todo el trabajo legislativo y darle voz a los ciudadanos para tratar de recuperar la confianza y mejorar la imagen que se tiene de la labor parlamentaria en general.

Mariana Campos, experta de México Evalúa, también reafirmó que el desconocimiento ciudadano sobre sus representantes es una de las principales causas de desconfianza, lo que también genera que a todos los legisladores se les identifique en un mismo concepto.

“Esta desconfianza se da porque los legisladores muchas veces, los ciudadanos no conocen quienes son sus legisladores, no conocen su nombre, no conocen su trabajo y entonces a todos se les mete en el mismo conjunto de los legisladores, que no trabajan o no tienen un buen desempeño y lo que tenemos empezar a dar a conocer los nombre de los legisladores que si están comprometidos con las causas ciudadanas, que si nos representan, que si están haciendo un trabajo”, concluyó.