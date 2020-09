Sacerdote Rogelio Segundo murió por Covid-19

Celaya.- El padre Rogelio Segundo fue el primer sacerdote de la Diócesis de Celaya que murió por Covid-19, así lo dio a conocer el obispo Benjamín Castillo Plascencia.

Comentó que el padre Dimas, quien era párroco en la comunidad Pozos, murió antes de comenzar la pandemia pero fue cremado porque ya no había celebraciones, pero que no es seguro que haya padecido coronavirus.

Desde que ingresó (el padre Rogelio) cansado y fatigado al hospital ya no lo dejaron salir y él mismo pidió que no se dijera nada, pero lo más probable es que sí, yo creo que si fue eso, sería el primero de la Diócesis, no sé si en Irapuato haya más, creo sólo son dos, en León igual, en Querétaro tampoco sé”, comentó.

Invitó a toda la ciudadanía a seguirse cuidando, que no se confíen ni bajen la guardia, y que si se están retomando las actividades, que haya más medidas para evitar contagios y no regresar a semáforo rojo, poniendo como ejemplo Europa, donde ha habido rebrotes.

No es como otras enfermedades, como el sarampión que te da y quedas inmune, debemos tener cuidado, se van abriendo lugares pero no significa que ya sea normal, se abren con cuidados, como en los bares que no cuidan y con las copitas menos, que se abran para bien ciertas cosas, pero no bajar la guardia, cuidarnos más y evitar así los contagios”, manifestó.