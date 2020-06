Sacerdote hace visitas por amor al servicio

Miguel Ángel Álvarez Hernández, es un padre que es parte del programa Sacerdotes Covid en Celaya, del proyecto Iglesia Samaritana, y comentó que lo que lo mueve a visitar pacientes enfermos de COVID-19 y brindar esa ayuda y confort espiritual es la vocación de servicio y el amor a Jesús.

“Nos acercamos a los enfermos, a los que se encuentran débiles, a hacer la misión con Cristo acompañándonos y nace de la necesidad de estar con ellos, de que la Iglesia quiere apoyarlos, acompañándolos, brindar este apoyo espiritual, sobretodo porque están aisladas y la Iglesia está cercana a quien más lo necesita” señaló.

Cabe recordar que los Sacerdotes Covid, son once clérigos que se dedican a visitar enfermos de COVID-19 durante esta pandemia.

La mecánica es que se dividen, unos en la zona de Celaya y otros en San Luis de la Paz.

“La pandemia ha aumentado muchísimo, parece ser que no nos hemos cuidado lo suficiente, hasta este momento llevo 36 pacientes con Covid, a parte de apoyar el hospital general hemos ido al Issste” señaló.

En su día a día está primero oficiar misa en Apaseo el Alto, los días martes es cuando acude al Hospital y por eso celebra la misa en la mañana, siempre encomendandose a Dios, que no hay a enfermos y a las familias.

“El hospital nos dice cuántos enfermos ingresaron o cuántos hay, para preparar los óleos suficiente, ya que son de manera individual; a las 12 del medio día ya estamos en el hospital, la entrada ha sido muy accesible, entramos directamente, nos revestimos, nos seguimos encomendando a la Sangre de Cristo para que nos dé la gracia y fortaleza, nos preparamos, visitamos y me llevó alrededor de una hora, ya al finalizar, nos bañamos, sanitizamos, y es todo” comentó.

Externó que en el caso personal no le da miedo exponerse, el ir a visitar enfermos, ya que todos estamos expuestos y nadie esta excento, pero su fortaleza radica en su misión y el creer en Cristo.

Hasta el momento no les han hecho pruebas si son portadores ya que no han presentado ningún síntoma relacionado al virus.

“Es impresionante como aquella persona que se confiesa, que se le da la unción de los enfermos, quedan tan fortalecidas, solo quieren hablar con alguien, ellos solos se abren al diálogo, y están tan agradecidos, me ha tocado ver a personas con rosario en mano, son personas con fe, se quedan tan agradecidas y también los familiares. Los acompañamos, la Iglesia no los abandona, siempre pedimos por los enfermos, por los pacientes, los motivamos de que no están solos, de que hay sacerdotes orando por ellos” comentó.

También exhortó a la gente que se siga cuidando, ya que la pandemia se sigue expandiendo, y es algo real, que el virus existe y está afectando a muchas personas.