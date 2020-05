Saldríamos de la pandemia hasta julio o agosto

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, pidió a la población “paciencia” y “cooperación”, ya que el pico de contagios por coronavuris se espera para junio en la entidad.

Que no se genere una falsa confianza, pensando que ya la libramos”, pidió ayer durante una rueda de prensa.

Ayer Guanajuato sumaba 83 defunciones por COVID 19 y 984 contagiados y el número sigue aumentando.

Todavía no nos convertimos en un estado con demasiados casos... pero para allá vamos en los siguientes días”, advirtió.

Indicó que de acuerdo con el análisis de científicos del CIMAT, sobre la evolución de la pandemia, “la parte más álgida” se sentiría en Guanajuato por ahí del 13 de junio.

Todavía nos faltan algunas semanas, casi un mes y después esperaríamos, dependiendo del comportamiento de las personas, empezar a ver un descenso”, mencionó.

En León, donde está casi una tercera parte de la población, dijo que el cálculo es que entre el 13 de junio al 4 de julio se llegue al pico de contagios.

Estaríamos saliendo de la parte más álgida (crítica) de la contingencia en el mes de julio y se estaría prolongando hasta agosto”, estimó.

Llaman a no relajar precauciones

La etapa más álgida de la Fase 3 de la pandemia de Covid -19 en Guanajuato y sobre todo en León podría durar hasta la primera semana de julio por lo que el reinicio de actividades podría prolongarse hasta agosto, advirtió la Secretaría de Salud de Guanajuato.

El secretario Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez presentó ayer las estimaciones que realizaron científicos del CIMAT a petición de la federación, en las que se señala la evolución de la pandemia en la entidad.

En Guanajuato la curva de contagios ha evolucionado más lenta que en otros estados, Díaz Martínez explicó que la entidad se mantiene en la etapa 3 y aún quedan varias semanas en que las personas deberán mantener la sana distancia y acatar la medida de quedarse en casa.

Precisó que las estimaciones que les proporcionó la Federación no son gráficas exactas, están basadas en los casos confirmados, pero pueden cambiar dependiendo del crecimiento o disminución de los casos.

En el caso de León, agregó que “en función de que se han relajado las medidas por parte de algunos sectores de la sociedad (...) vemos en esta curva prácticamente que por ahí del 13 de junio al 4 de julio esperamos tener el pico más alto, la etapa más difícil”.

Y advirtió “si logramos mantener este comportamiento social de quedarse en casa (en León) estaríamos saliendo de la parte más álgida de la contingencia en el mes de julio y como ustedes pueden ver se prolonga hasta el mes de agosto , esto va a depender muchísimo del comportamiento que tengan las personas”.

Sólo 4 sectores podrán volver en junio

El secretario de Salud en Guanajuato afirmó que solo son cuatro sectores los que podrán reiniciar actividades el primero de junio: el automotriz y su proveeduría, el campo, la minería y la construcción; el resto deberán esperar.

A pesar de que en algunos municipios como en León las autoridades ya anunciaron el reinicio de otros sectores como el restaurantero, el secretario señaló que aún no están autorizadas.

“Seguimos en la Fase 3, Guanajuato aún no tiene condiciones para reabrir todos los sectores económicos (...) No se genere una falsa confianza pensando que ya la libramos, no. No podrán realizarse reuniones, festejos como graduaciones, no podrán aperturar los cines, lo que comúnmente llaman antros, las escuelas, eventos de culto como misas, gimnasios, pongo algunos ejemplos porque no podrán aperturar y serán motivo de supervisión”, afirmó Díaz Martínez.

La Secretaría de Salud estatal presentó ayer la Guía para la Reincorporación a los Centros de Trabajo, en la cual se establecen las medidas básicas que tendrán que cumplir los diferentes sectores cuando se les autorice reiniciar actividades.

Trabajadores del hogar, los más contagiados

Por primera vez la Secretaría de Salud estatal presentó ayer las principales ocupaciones de las personas contagiadas de Covid- 19 en Guanajuato, en primer lugar se ubican los y las que se dedican al hogar.

“Un porcentaje bastante considerable son personas que no se explica uno cómo es que se contagiaron si hubieran permanecido en sus casa o salieron alguna actividad no esencial o bien alguien llevó el virus a casa. El contacto entre personas, la convivencia entre personas es el principal factor que favorece la transmisión y es por eso que no se ha podido cortar esta cadena de transmisión”, explicó el secretario de Salud, Daniel Díaz.

MCMH