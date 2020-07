Salen a las calles de Celaya a exigir justicia para Andrés. FOTOS

Entre 150 y 180 vehículos desfilaron en las calles de Celaya como parte de la manifestación.

Exigieron resultados a la alcaldesa, el gobernador y el presidente.

La manifestación fue convocada en redes sociales tras el asesinato del empresario este viernes.

Celaya.- Con pancartas pegadas, arriba de sus vehículos y alzando la voz, se desarrolló la marcha/caravana para exigir justicia por el asesinato del joven empresario Andrés Fernández, joven empresario al que le arrebataron la vida en un ataque a un verificentro de Celaya.

La salida fue en las antiguas instalaciones de la feria, con rumbo a la Glorieta de la Fundación.

Entre 150 y 180 autos y camionetas circularon por el boulevard Adolfo López Mateos.

Exigen resultados a la alcaldesa, el gobernador y el presidente. Foto: Mauricio Ortiz

Reclaman a los 3 órdenes de gobierno

"Justicia por Andrés", "Queremos vivir en paz" , "Elvira Renuncia" y "Por un Celaya sin miedo" se podía leer en los parabrisas de los autos.

Exigieron la renuncia de la alcaldesa Elvira Paniagua. Foto: Mauricio Ortiz

Esta caravana se convocó a través de redes sociales, la cual tuvo un gran alcance, ya que muchos internautas exigían, se sumaban y alzaban la voz de manera virtual para hacer un llamado a las autoridades de que hagan su trabajo y se garantice la seguridad de toda la ciudadanía.

Incluso “Teresuch” una youtuber e influencer que se dedica al maquillaje, además de tener su propia marca de maquillaje, quien es originaria de Celaya, convocó a las personas a la marcha a través de sus redes sociales.

“Quiero hablar de un tema que me cuesta mucho, pero creo que es importante hablar de eso, y utilizar la plataforma para difundir el mensaje, yo soy de Celaya, no estoy en Celaya, no vivo en Celaya desde hace muchos años, pero ahí viven mis amigas, mi familia, mis seres queridos, y ayer recibimos una noticia horrible, es a raíz de la seguridad, y me duele mucho lo que está pasando, y es muy triste, literalmente ya no se puede vivir en paz” dice la joven en sus historias de Instagram.

MCMH