Salen campesinos a buscar clientes en comunidades al quedárseles productos

Irapuato.- Pequeños productores campesinos agremiados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Irapuato han tenido que ofrecer sus productos en tiendas de abarrotes y verdulerías, pues desde que inició la pandemia por Covid-19 sus ventas han bajado y los alimentos se les han echado a perder.

Arturo Contreras Hernández, líder de la CNC comentó que productos como la calabaza, repollo, lechuga y cilantro se han echado a perder porque no se venden, o han tenido que venderse más baratos para no tener mayores pérdidas.

Comentó que en comunidades de mayor tamaño como San Cristóbal y San Roque, el producto se ha podido colocar, pero en otras deben salir a buscar clientes.

Muchos productores no han podido salir a vender sus productos en centros de abasto y mercados, pues no cuentan con el suficiente recurso para trasladarse.

Se están quedando lamentablemente los productos porque el mercado ha bajado, muchos en las centrales de abastos están cerrando y no hay el mismo movimiento, la misma derrama económica, nos está complicando ese tema”

Dijo que muchos productores no han podido salir a vender sus productos en centros de abasto y mercados, pues no cuentan con el suficiente recurso para trasladarse, ya que desde inicio de año la situación económica fue complicada ya que no había precios justos.

Quisiéramos invitar a la gente a consumir lo local, para ayudar al productor a que tenga un ingreso, que no se descapitalice de manera total, porque ese es otro problema que se va a empezar a presentar o ya se está presentando en la economía de las familias campesinas”

Enfatizó que, pese a esta situación, en la CNC se encuentran optimistas con las cosechas de productos como trigo y cebada, que ya tienen compradores o pueden almacenarse en centros de acopio.

Además, dijo que continúan las actividades de preparación para el ciclo primavera-verano, con la siembra de maíz blanco y sorgo.

Contreras Hernández pidió a las autoridades gubernamentales del municipio y el estado agilizar la entrega de apoyos para los productores campesinos que más lo necesitan, a fin de que puedan soportar las consecuencias de la pandemia.

