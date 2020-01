Salen policías desarmados

Guanajuato.- Policías de los principales municipios de Guanajuato, además de enfrentar una falta de elementos, no todos tienen un arma.

De acuerdo con un reporte del Gobierno Federal de agosto de 2019, en promedio en los estados y municipios existe un déficit de casi 30% de policías. En Guanajuato se estima que es de 45%.

Sólo Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa, Coahuila y Durango, tienen un déficif mayor, que ronda entre el 54% y el 66%, según datos de la Federación.

En un sondeo realizado por am/Al Día en las policías municipales de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Silao, San Francisco del Rincón, Salvatierra, Tarimoro, Guanajuato capital y Pueblo Nuevo, se detectó que hay oficiales que salen a las calles sin arma.

El año pasado, Guanajuato fue la entidad del país donde más policías fueron asesinados con 72 casos y en el 2020 ya se registraron las primeras víctimas y varios ataques contra agentes.

La madrugada del viernes pasado, Rodrigo Adolfo Ortiz Martínez, de 42 años y Manuel Iván Palomares Hernández, de 24, dos policías municipales de Silao, fallecieron en un enfrentamiento con hombres armados.

Los oficiales patrullaban la ciudad junto con otro compañero, que resultó ileso en el enfrentamiento, cuando detuvieron a los tripulantes de un auto sospechoso y uno de ellos disparó a quemarropa a Manuel.

Sólo Rodrigo iba armado y repelió la agresión logrando abatir a dos de los sospechosos, pero él también resultó lesionado y falleció después en el hospital. Un tercer sospechoso logró huir y no fue detenido.

Las razones por las que policías municipales no portan armas son varias, de acuerdo con fuentes consultadas por AM.

Por lo general, los policías recién egresados de la Academia no cuentan todavía con armas ya que sus permisos para portarlas están en trámite.

Otra razón es por que algunos oficiales no entregan completa la documentación requerida para tramitarles el uso de arma.

En ocasiones es porque los elementos no aprueban los exámenes que los señalan como aptos para portarlas.

También hay policías que al estar bajo investigación del Ministerio Público no pueden traer armas.

En León por ejemplo, hay mil 796 policías que vigilan y cuidan la ciudad, pero unos 170 no llevan arma.

Solamente a un 6% de oficiales aproximadamente, le falta la licencia colectiva para portar armas en León.

En Salamanca la situación es diferente, ya que hasta hace unos meses no tenía Policía Municipal y apenas recién egresaron sus primeros cadetes. Actualmente hay 62 elementos, pero no cuentan aún con la licencia para portar armas; sin embargo, el Municipio cuenta con apoyo del Mando Único que sí tienen armamento completo.

En Celaya son un aproximado de 120 elementos operativos por turno, de esos todos están armados con pistola y aproximadamente un 30% tiene asignada un arma larga. Cuenta además con policías auxiliares que son de entre 50 a 60 por turno, y ninguno está armado.

En Irapuato, policías municipales en el área operativa son alrededor de 450 y alrededor de 300 tienen un arma de la corporación.

En Silao, donde fueron asesinados los dos policías, la corporación cuenta con unos 250 elementos, de los cuales 179 tienen licencia de portación de arma y 28 más la tienen en trámite, algunos son recién egresados de la Academia.

Hay otros 43 de los que apenas se recopila su información y documentos para tramitar el uso de arma, algunos porque son oficiales de recién ingreso o que no han entregado la documentación completa requerida.

En Guanajuato capital, se informó que hay 300 policías y 300 armas y sólo uno o dos policías de nuevo ingreso no tienen arma, ya que se les asigna hasta cumplir con los requisitos.

En Salvatierra hay 33 elementos por turno, pero alrededor de un 20% no tendría arma, revelaron elementos de la corporación.

Tarimoro tiene 90 elementos entre tránsitos y policías, y se informó que la mayoría tiene armas, sólo algunos no.

En Pueblo Nuevo son 60 elementos entre policías municipales y policías mixtos, pero no todos traen arma.

Y en San Francisco del Rincón los oficiales operativos son de 35 a 40 por turno y todos traen arma a cargo, según se informó.

Un mando de la Secretaría de Seguridad Pública de León, que pidió el anonimato, reveló que esta situación se da por varias causas: no aprobaron exámenes que les aplican para decidir si son aptos para usarla o les falta entregar documentos como la cartilla militar para completar el trámite de entrega.

También hay policías que no tienen arma al estar bajo investigación del Ministerio Público.

Algunos al aplicarles exámenes psicológicos, sus resultados indican que no son aptos usar un arma de fuego; por estrés u otro tipo de padecimiento.

Otros como los nuevos cadetes es “porque el Estado les tarda la licencia de portación de arma de fuego”, dijo.

Hay policías que sí cuentan con todos sus complementos: arma, chaleco, bastón retráctil, arma larga y muy pocos escolta; pero van acompañados de los nuevos elementos que por ser recién egresados de la Academia, no llevan arma.

En el apartado de Seguridad en los compromisos municipales de León, se informa que de los mil 796 policías leoneses, mil 617 cuentan con permiso para portar arma.

Quiere decir, que hay policías que custodian detenidos en el hospital, en dependencias federales, o a donde sean requeridos pero sin portar arma; incluso algunos sin radio de comunicación.

A este problema se anexa la falta de elementos, la fuente confirmó que por esta causante también hay policías que patrullan solos, vigilan sin llevar escolta.

León tiene poco más de un millón 800 mil habitantes y hay mil 460 policías para garantizar su seguridad. No son suficientes.

También habría que considerar los comisionados con los funcionarios, los asignados a cubrir muchas custodias de la Fiscalía del Estado y Federal, los que están en puntos de vista, casetas, casetas móviles y edificios.

Además se deben considerar los incapacitados, los que toman vacaciones, permisos y los que faltan a trabajar.

Actualmente, los mil 460 policías que laboran se dividen en esas actividades.

No sólo es no traer arma, están los que no llevan escolta, los que dejan en casetas sin radios. A la fecha siguen sin voltear a ver a la tropa”, cuestionó otro policía. (Información de Delia Juárez)