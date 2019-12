¿Sales de vacaciones? No olvides llevar tu cartilla del IMSS ante alguna emergencia

Guanajuato.- La Delegación del IMSS en Guanajuato informa que el 25 de diciembre y el 1 de enero del 2020 sus servicios de Urgencias y Hospitalización de sus diferentes unidades médicas laborarán de manera normal.

Asimismo recuerda a la población que en caso de salir de vacaciones a otra ciudad pueden recibir atención médica en cualquier unidad del país, por lo que pide que lleven consigo su cartilla.

Si tomas o estás cansado, no manejes

El Instituto también pidió a los conductores no manejar cansados, ni en estado de ebriedad para evitar accidentes.

Además, a los pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas no deben excederse en el consumo de alimentos y bebidas, así como no descuidar sus tratamientos médicos para no sufrir algún descontrol en la salud.