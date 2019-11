Salmantinos exigen justicia tras la muerte de Alma.

Salamanca.- Ante la muerte de Alma, salmantinos realizaron una marcha de manifestación pacífica para exigir justicia.

La joven madre Alma Soledad Gutiérrez murió la noche del sábado víctima colateral de un ataque armado.

Ante la tragedia este grupo de salmantinos iniciaron la marcha en el estadio de la Sección 24 y recorrieron una avenida principal de la ciudad y posteriormente concluyeron en el Jardín Principal, donde exigieron la revocación de mandatos, entre ellos pidieron la renuncia de la alcaldesa Beatriz Hernández.

"Si no alzamos la voz seremos ovejas, salmantinos no tengamos miedo porque el miedo paraliza, si tenemos miedo no podremos hacer nada", fueron las palabras que expreso una Salmantina ante los hechos de alto impacto que han ocurrido en el municipio.