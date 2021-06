Invitan a donar sangre para salvar vidas

León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud informó que a través del programa 'Dona sangre para que el mundo siga latiendo', Guanajuato intensifica la donación de sangre en los 46 municipios, por lo que invitan a todos los ciudadanos a apoyar esta causa, ya que logran salvar varias vidas.

Por su parte, la responsable de Enfermería y Aféresis desde hace 18 años en el Centro Estatal de Medicina Transfusional, Georgina Tavares Castro, exhortó a los guanajuatenses a sumarse y aceptar la invitación de donar sangre como regalo de vida.

El Centro Estatal de Medicina Transfusional es la única institución en el estado que lleva a cabo una campaña permanente de promoción a la donación voluntaria de sangre.

En Guanajuato existen 17 puestos de donación para sangre distribuidos en los diferentes hospitales de la Secretaría de Salud del Estado, a donde se pueden acudir para hacer una donación, ya sea por altruismo o bien, dirigida a una persona en particular.

Las personas que gusten ser donadores deberán cumplir con diferentes requisitos como: ser mayor de edad, tener menos de 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse físicamente sano, no consumir medicamentos en los últimos 7 días, no haber sufrido síntomas como fiebre, cansancio, dificultad respiratoria, dolor de pecho, escurrimiento nasal, dolor de garganta en los últimos 15 días.

Así como, no haber convivido cercanamente con enfermos recién diagnosticados de COVID-19, no sufrir de hepatitis, sífilis, brucelosis o V.I.H., no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas.

