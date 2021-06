Salvatierra, Guanajuato.- En cuestión de horas la mordida de una araña de la especie conocida como “violinista” terminó con la vida de un habitante de Salvatierra, aunque la falta de atención médica fue el factor más grave, confirmaron familiares y autoridades estatales.

“Se los platico para que tengamos cuidado y no minimizar cosas como estas”, narró la usuaria Erika Andeliain en su perfil de Facebook al publicar el caso de su padre, el cual ya ha sido compartido por decenas de usuarios.

En esa publicación la joven salvaterrense narró que la madrugada del jueves 10 de junio, una araña había picado a su padre en la mano.

No le dio importancia ya que ocasiones pasadas igual: lo mordió una y no ocasionó nada; igual los alacranes no le hacían daño, pensó que esta ocasión sería lo mismo”, compartió.