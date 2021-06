León, Guanajuato.- Por acusar que las denuncias de desabasto de medicamentos para niños con cáncer son usadas con fines “golpistas”, el PAN pide la renuncia inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Este 30 de junio presentarán un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que solicitan al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, la renuncia.

“Por sus comentarios que infunden intolerancia, falsas acusaciones y promueven la violencia hacia los padres de niños con cáncer que ejercen su libre derecho a la manifestación”, apunta el punto que dio a conocer el diputado federal leonés y secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba.

El legislador leonés recién reelecto explicó que se presenta como un punto de urgente y obvia resolución y, si así procede, se debe de votar en la sesión presencial. Aunque a la oposición no le dan los votos para que prospere.

“Como es presencial puede ser que falte alguno, que alguien se despiste, pero de la otra manera solamente queda en el tema mediático”, aceptó el panista.

De no prosperar el tema de la renuncia buscarán al menos que sí se vote el investigar las irregularidades en las compras y la comparecencia de funcionarios.

Mencionó que hoy se han comprado 18 mil millones de pesos de medicamentos que son de patente y no hay ningún problema para adquirirlos. Y en teoría se van a asignar en los próximos días alrededor de 33 mil millones de pesos en genéricos.

“Falta que lo asignen, que se surtan y se distribuyan, lo que lleva alrededor de 60 a 90 días. Esto suma alrededor de los 52 mil millones y el mercado mexicano, el público, es superior a los 100 mil millones de pesos”, apuntó el médico y político.

Indicó que el desabasto también impacta a instituciones federales de salud que tienen derechohabiencia en Guanajuato, pero los pacientes, dijo, han podido ser atendidos por la Secretaría de Salud del Estado para no quedarse sin tratamiento.

Punto de acuerdo

El punto de acuerdo también solicita al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, realizar una investigación en contra del titular de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario, Hugo López-Gatell; y el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, por las graves irregularidades en todo el país, mismas que han ocasionado un desabasto sin precedentes.

Y en tercer lugar la comparecencia tanto del Secretario de Salud, el Subsecretario y el titular del INSABI, ante el pleno de la Cámara de Diputados de manera inmediata.

Fallan compras: Alejandra

La senadora leonesa por el PAN Alejandra Reynoso Sánchez, señaló en entrevista con el periodista Pedro Ferriz de Con que en noviembre pasado se presentó una iniciativa en el Senado para que las compras regresaran a la Secretaría de Salud y se le quitara a la Oficialía Mayor de Hacienda y de esa forma agilizar el proceso.

“Hay grandes errores y lo he señalado constantemente, no saben hacer licitaciones o no han querido hacer licitaciones, ya llevan tres años y no dan una solución”, dijo.

ASÍ LO DIJO…

“Lo que está pasando con los medicamentos para niños con cáncer es muy visible, pero está pasando en todas las áreas, apenas han asignado alrededor del 20% de las compras del 2021”.

Éctor Jaime Ramírez Barba

Diputado federal del PAN