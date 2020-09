Sin inteligencia, es muy difícil prevenir.- Héctor López Santillana sobre homicidios

León, Guanajuato.- Al cierre de su segundo año de gobierno de su segundo periodo como alcalde de León, Héctor López Sanatillana reconoce que uno de los principales problemas en el municipio es el aumento de los homicidios.

Sin embargo, señala que para enfrentar el problema se requiere un mayor apoyo de la Federación no sólo operativo, sino también de inteligencia.

En entrevista con AM señaló que otro de los retos de su administración será consolidar los proyectos planteados en su plan de gobierno, a pesar de obstáculos inesperados como la pandemia del Covid- 19, que aún no termina.

P: ¿Qué es lo que se pudiera destacar de este segundo año de segundo periodo de administración?

P: ¿Hubo algún proyecto que no se pudo concretar debido a la pandemia?

R: Sí hay, pero ha sido estrategia, una decisión que tomamos para posponer o para cancelar algunos proyectos y poder reorientar estos recursos a la atención de las necesidades más urgentes. Teníamos contemplada la construcción de una nueva delegación de seguridad, no era estrictamente indispensable en este momento para atender las necesidades de seguridad. Son programas complementarios, pero no esenciales, y de ahí es de donde hemos reorientado recursos para la atención de la crisis sanitaria y apoyo a la economía.

P: ¿Siempre se habló de la necesidad de la continuidad de los proyectos municipales y fue una de las razones por las que un alcalde pudiera reelegirse, a usted le toca ser el primero, se cumplió con ese objetivo?

R: Yo creo que sí, hay muchas cosas que no se hubieran dado si no hubiéramos contado con los bases que se establecieron en el primer trienio, será la ciudadanía la responsable de hacer la mejor evaluación.

En el tema de seguridad hoy, en números redondos, con los cadetes que se graduaron en el día de ayer, tenemos mil 900 policías, cuando entramos teníamos mil 400, hemos hecho una depuración constante de la Policía, y ya llevamos ahorita mil 900, cerraremos el año seguramente con más de 2 mil y la meta son 2 mil 700.

Cuando entramos teníamos 450 cámaras y de esas teníamos varias que no estaban funcionando, hoy en día tenemos mil 150 cámaras, todas funcionando.

El otro, el tema del fortalecimiento de nuestro sistema de comunicaciones a través del C4, decidimos en la pasada administración hacer la inversión y nuestro propio desarrollo, no contratamos a ninguna empresa.

El otro concepto tiene que ver con los juzgados cívicos, somos el primer municipio en todo el estado que tiene esta figura, que nos ha ayudado a que prácticamente desaparezcan los recursos de impugnación que los ciudadanos estaban interponiendo ante las autoridades administrativas por no darles el derecho de audiencia.