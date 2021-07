San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Pese a litigios y a la oposición social de habitantes, el Sapal no se rinde en poder operar el pozo de su propiedad ubicado en los límites de los Pueblos del Rincón.

El director general del Sapal, Enrique de Haro Maldonado, sostuvo a AM que si bien la obra está suspendida, intentarán un acercamiento con las autoridades municipales entrantes tanto de San Francisco como de Purísima del Rincón.

“Con las nuevas autoridades estaremos retomando este tema. La traba es social, tenemos los permisos, el título de concesión, la propiedad, la infraestructura, es un tema social en donde la gente cree que el agua es un bien del Municipio, y para no violentar las cosas estamos en una mesa dialogando el cómo integrar este pozo.

“Igual si hay necesidades de aquel lado, como las ha habido siempre y hemos estado apoyando con agua, ya entregamos agua a Purísima de las fuentes que estamos extrayendo”, argumentó sobre el conflicto el directivo del Organismo.

Enrique de Haro expuso que el agua de ese acuífero del Turbio se ha extraído desde los años 70 y establecido acuerdos con los municipios (Purísima, San Francisco, Romita) donde parte de esa agua la administran y cobran ellos.

“En ese mismo sentido queremos llegar a acuerdos con el Municipio de San Francisco y/o de Purísima, revisar ver qué volumen ocupa Purísima y San Francisco y que lleguemos a un acuerdo y sea un ganar-ganar de todos”, puntualizó.

El pozo que Sapal no puede operar en los Pueblos del Rincón representa 2.5 veces la capacidad de producción de sus pozos promedio en León. Este pozo tiene capacidad de 58 litros por segundo cuando en León es de 22 litros por segundo.

“Ellos piensan que al extraer estos 58 litros por segundo se les van a abatir sus pozos (agrícolas), situación que no es así porque están a más distancia de los 500 metros que hoy nos permite la misma Conagua, si no la Conagua no hubiera dado el título de concesión en esa coordenada”, explicó Enrique de Haro.

“Está para operar. Nos falta equiparlo y terminar una parte de la barda”, anotó.

De acuerdo a los datos de Sapal y de la Conagua los pozos que opera el Sapal registran un abatimiento anual promedio de 1.5 metros. Hoy se perfora en promedio a unos 400 metros de profundidad y se extrae el agua con bombeo a 280 metros.

Además de que el proyecto de El Zapotillo planeado para abastecer de agua potable a León por 25 años y cuyo decreto de reserva y distribución de las aguas del Río Verde fue emitido por el Ejecutivo Federal desde abril de 1995, hoy se ve lejano.

Defienden pozo en Pueblos del Rincón

Un pozo ubicado entre Purísima y San Francisco del Rincón, que puede dar a los leoneses 58 litros de agua por segundo, podría ser tapado según agricultores.

El pozo está en El Maguey, en los límites de los dos municipios a un costado de la carretera a Manuel Doblado.

Sapal -Sistema de Agua Potable de León- pagó por el pozo 12 millones 315 mil pesos a Grupo Inmobiliario Index, S.A. e inició las obras para conectarlo a la batería Turbio que abastece de agua a León.

La línea de conducción y camino de acceso al pozo costaron 1 millón 250 mil pesos y el equipamiento electromecánico 1 millón 147 mil, sin embargo, los agricultores de San Francisco impidieron que siguieran los trabajos.

León lo compró con escritura de Purísima (cuyo Ayuntamiento avaló el destino de uso de suelo) pero ahora reclama San Francisco que está en su territorio.

Francisco Cuéllar, representante de los agricultores de ese municipio, asegura que el litigio está por resolverse a favor de ellos. El argumento de ellos es que se reducirá la producción de sus pozos.

El conflicto inició durante la administración pasada, pero en mayo de 2020 se complicó más porque Sapal intentó seguir las obras para ponerlo a operar.

En la zona operan alrededor de 15 pozos agrícolas de los cuales tres dicen serían los más afectados por la cercanía con el de Sapal. El pleito escaló a nivel federal.

Y supuestamente la semana pasada se ordenó reubicar el pozo y clausurar el actual.

“La Conagua recibió un trámite donde dice que se va a reubicar el volumen de ese punto a otro. El pozo actual será tapado de grava y una losa de concreto...los derechos de los vecinos fueron escuchados”, aseguró el representante de los agricultores.

Los vecinos comentaron que cuando comenzaron a ver movimiento en la zona se les dijo que construirían una “hielera”, lo que no requería un pozo profundo. Después se enteraron que sería de Sapal y consideraron que eso les afectaría.

En junio del 2020 el regidor de Morena en Purísima del Rincón, Rodrigo Cabrera Preciado, y el representante de los agricultores, Francisco Cuéllar, realizaron una rueda de prensa en el sitio apoyados por la senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre, para dar a conocer el proceso que se llevaría a cabo para la defensa legal.

Al lugar también acudieron los integrantes de la Asociación del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, a bordo de tractores en muestra de apoyo, y quienes advirtieron de protestas mayores si la demanda no era escuchada.

MCMH