Saquean varias escuelas

Por increíble que parezca, los delincuentes ahora se roban hasta los castillos de las obras en construcción.

“Simplemente las cortan para obtener unos cuantos centavos por la venta como fierro viejo, pero al constructor le afecta mucho porque hay que colar nuevamente desde los cimientos porque no lo puedes hacer como remiendo”, señala el ingeniero Alejandro Olmedo Anaya.

Un caso concreto es el registrado en la escuela primaria “Gabino García” en la colonia Potrero, donde nuevamente los delincuentes entraron la madrugada de este viernes a robar todo lo que pudieron.

“Es el enésimo robo a la escuela. ya la desvalijaron. Como constructores tenemos que dejar el material en una casa particular porque se están robando de todo, pero nunca nos imaginamos que se fueran a robar hasta los castillos que están por colarse”, añadió el constructor.

Hace tres semanas que los constructores fueron asaltados, llevándose la nómina, por ello solicitan con urgencia apoyo de las autoridades policiacas.

Han solicitado apoyo de la Secretaría de Seguridad para instalar una caseta de vigilancia, por lo menos durante el tiempo que duran los trabajos de rehabilitación de la escuela.

El secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, ofreció reforzar la seguridad en la zona de El Potrero, donde la delincuencia está desatada.

Padres de familia y vecinos ya están hartos de la inseguridad.

“Las escuelas siguen siendo el blanco de la delincuencia en el tiempo de la pandemia; la delincuencia no da tregua aprovechando que no hay clases presenciales”, dice el profesor Joaquín Hernández Mendiola.

A través de redes sociales vecinos han venido denunciando el robo en escuelas.

Como el caso de la escuela primaria en Ribera de la Presa, la escuela Maria Grever, localizada en Presa de la Esperanza y Río de los Castillos, donde robaron todo lo que pudieron, desde computadoras, y equipo educativo.

Se llevan de todo

En la Telesecundaria 123 en la comunidad de Los Sauces, del municipio de León, los delincuentes se han robado desde pupitres, lavabos, hasta los mismos tinacos.

“Las escuelas de la comunidad están desvalijadas. Desde que no hay clases presenciales se intensificó el número de robos en escuelas. No sólo es la secundaria, que está a pie de la carretera León-Silao, también la primaria, el jardín de niños. Es lamentable lo que está pasando”, señaló Esther Luna, vecina.

Hartos de tanto robo y de la inseguridad que viven, los vecinos de Los Sauces han formado un frente común para rescatar lo que queda de las aulas.

Mostraron los baños que han sido saqueados, pues no sólo se han robado los lavabos, sino hasta la tubería e instalaciones eléctricas en la telesecundaria, donde el gobierno del estado a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) han comenzado a rehabilitación total del plantel.

De día se reúnen padres de familia para hacer “talacha” y mantener la escuela por lo menos en buenas condiciones para el regreso a clases.

Se han cooperado para colocar “concertina” o espiral de alambre con navaja en la barda perimetral.

“Pero los delincuentes se roban las protecciones de las ventanas, destruyen puertas y ventanas para robarse el aluminio; ya nos dejaron sin agua porque se robaron los tinacos de la escuela y todo el sistema hidraúlico y eléctrico. Esto es preocupante”, señala Manuela Aranda, vecina.

Los constructores están preocupados porque también han sido objeto de robos de material, de herramienta y maquinaria.

“No podemos dejar nada porque todo se roban. Ya tenemos miedo de dejar algo porque los delincuentes no respetan nada y eso genera un encarecimiento de las obras”, señaló Francisco Martínez Soto, ingeniero residente.

El gobierno del estado ha invertido a través del INIFEG millones de pesos en la modernización y rehabilitación de escuelas, y en el tiempo que llevan cerradas por la pandemia han sido víctimas de la delincuencia, señalan los padres de familia.