Sarahí se va como heroína, su familia respeta su deseo y dona sus órganos

León.- La música ya no suena en la casa de Sarahí, y no pudo hacer realidad su sueño de conocer la playa.

Sin embargo, gracias a ella otras personas tienen una esperanza de vida.

La joven de 18 años siempre expresó su voluntad de donar sus órganos en caso de fallecimiento, dijo su mamá, Maricruz Hernández.

Muerte cerebral

El 26 de julio, Sarahí fue la última paciente en dejar el antiguo Hospital General de León; fue hospitalizada tras sufrir un accidente en su primer día laboral, y el diagnóstico médico fue irreversible: muerte cerebral.

Paloma Sarahí Becerra Hernández cruzó las puertas del hospital de la 20 de Enero para ser trasladada a las nuevas instalaciones, entre aplausos del personal que le agradecía el generoso regalo de vida.

“Una vez estábamos platicando y me dijo ‘¡ay, mamá!, a mí si me llega a pasar algo o me muero, a mí me cremas y todo donas, porque de todos modos los gusanos se lo van a comer’... yo le dije que ni estuviera diciendo esas cosas, pero uno no se imagina qué va a pasar”, recordó Maricruz.

Una joven muy alegre

La joven prefería que la llamaran Sarahí antes que Paloma, a principios de año ella y su mamá formaron un hogar con su abuela “Chabe” y sus tías.

Todas las mañanas se despertaba con música, muy alegre, le gustaba lo mismo bailar que cantar”, dijeron sus tías.

A Sarahí le gustaba la cocina, aprendida por acompañar a sus tías, y con ellas también perfeccionaba su maquillaje para estar siempre arreglada en cualquiera que fuera la ocasión.

No conoció el mar

Ahora la casa se siente vacía sin su “Gorda”, como cariñosamente la llamaban.

“No era de salirse así nada más, siempre iba y me decía ‘mami, me das permiso de ir a esta fiesta’, o comida o lo que fuera, para todo me pedía permiso y era muy disciplinada conmigo... era muy sociable, muchos amigos la venían a ver”, recordó su mamá.

A Sarahí le quedó un sueño pendiente: conocer el mar.

Sufre accidente en primer día de trabajo

“Nomás me faltó llevarla a la playa, la iba a llevar, porque un día llegó y me dijo ‘Chabe, ¿me llevas a la playa este año?’, le dije que sí, que este año sí íbamos a poder, primeramente Dios”, recordó la abuela.

Con su muerte prematura, Paloma Sarahí dio una lección de vida al donar sus órganos en el nuevo Hospital General.

La mañana del lunes 22 de julio Sarahí acudió a su nuevo empleo; cerca del mediodía llamaron a la puerta de su casa, era su jefe, llegó a informar a la familia que la joven sufrió una caída cuando trabajaba en el almacén.

“Apenas acababa de entrar, ese fue su primer día y ahí fue el accidente”, mencionó Maricruz. Ese lunes pasó horas de angustia, sin saber de ella hasta las 9 de la noche que le permitieron verla.

Esperaba un milagro

A Sarahí la atendieron en una clínica privada, pero su mamá veía que no mejoraba y buscó la manera de llevarla a otro hospital.

Consiguió que la joven fuera trasladada al Hospital General de León, sin embargo los especialistas le advirtieron que tenía grave daño cerebral y eran pocas las posibilidades de que sobreviviera. Maricruz decidió esperar un milagro.

La mañana del miércoles las esperanzas se redujeron.

Cumple voluntad de Sarahí

“Me dijo un doctor que era candidata a donar órganos, pero yo le dije que se hiciera lo más que pudieran y después veíamos”.

Pero nuevos estudios confirmaron la muerte cerebral de Sarahí y su mamá decidió cumplir su voluntad.

“Quiero que mi hija salve vidas, si ella no se puede salvar que salve vidas, porque es gente que a lo mejor tiene años esperando”.

La despiden con cantos y flores

Cuatro días después del accidente, el viernes 26 Paloma Sarahí fue llevada al nuevo Hospital General de León, ahí le retiraron el soporte vital y le extrajeron los riñones con los que dos personas podrán vivir, además de córneas y huesos que servirán para dar mejor calidad de vida a otros enfermos.

Maricruz Hernández (de negro) y su hermana Martha preparan las cenizas de Saraí para el inicio de su novenario.

Tras la extracción el cuerpo de Sarahí fue entregado a sus familiares, quienes la despidieron en casa, entre cantos y flores.

Ahora su mamá espera que termine el novenario para depositar sus cenizas en alguna iglesia.

“Yo quiero que a mi hija la vea cada familia, cada persona a la que se les va a donar, como su heroína”.