Se adaptan niños a la tecnología por clases en línea

León, Guanajuato.- Poco a poco los niños se están adaptando a las herramientas tecnológicas para continuar con su educación a distancia.

Desde tempranas edades los niños han tenido que adaptarse a las nuevas formas de estudio debido a la contingencia sanitaria, lo cual les ha ayudado a familiarizarse con el uso de la computadora y las plataformas virtuales de educación.

Es el caso de Cristóbal Reyes Trujillo, alumno de la Escuela de Vanguardia de la colonia Jacinto López. A diferencia del ciclo escolar pasado, ahora usa la computadora de tiempo completo.

A diferencia del ciclo escolar anterior, el estudiante Cristóbal Reyes Trujillo usa la computadora de tiempo completo. Foto: Edith Rojas

Hace un año rara era la vez que usaba la computadora y si lo hacía, era sólo para jugar. Ahora tiene que aprender día con día para ponerse al corriente con sus clases y así no bajar su promedio de 9.

“Estamos batallando, sí es muy complicado, pero siento que también se les va a hacer pan comido el uso de la computadora porque de paso están aprendiendo más a usarla", platicó Karla Trujillo Serrano, mamá del alumno de nueve años.

Con lo que batalla más es con el envío de los trabajos, o las evidencias.

Otro caso es el de Balam Rayas, quien cursa el cuarto grado de primaria y, al igual que Cristóbal, antes no usaba la computadora para nada.

Desde el inicio del ciclo escolar en línea, el alumno Balam Rayas está aprendiendo a usar mejor la computadora. Foto: Edith Rojas

A sus ocho años, Balam tuvo que aprender desde prender una computadora, ingresar a su correo electrónico, entrar a Classroom y a las videollamadas con sus profesores.

Ahorita ya sé cambiarme, por ejemplo, de una clase a otra, pero a veces me revuelvo.

"Lo que más se me ha hecho difícil es enviar los trabajos, se me olvidan los pasos, me revuelvo y pido ayuda a mi mamá; pero cuando no está le mando por Whatsapp mis trabajos y ella los sube a la plataforma”, platicó Balam.