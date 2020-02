'¿Se adhieren o no al Insabi?'.- AMLO a Gobernadores del PAN

León, Guanajuato.- Pese a no haber cedido a entregar el Sistema de Salud Pública Estatal al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), existe el compromiso de que Guanajuato reciba 8 mil millones de pesos anuales por parte del Gobierno Federal, informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Cabe recordar que el Sistema funciona con 13 mil millones de pesos, para llegar a esta cifra, el Estado pone el resto.

Pero pese al compromiso del Gobierno Federal, el Gobernador manifestó su inconformidad, porque en las pasadas tres semanas se estuvo trabajando en un convenio en una mesa técnica, para que sin adherirse al Insabi, siguiera existiendo colaboración entre Estado y Federación, este no se respetó.

En ella participaron miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

Se llegó a un documento, se firmó como un compromiso , como una minuta y la idea era ayer ratificarlo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador , sin embargo nos sorprendió en la comida que nos comentó que no podía haber un sistema intermedio, que nos adheríamos o no", expresó.

El Gobernador reiteró que no se entrega el Sistema porque es de los mejores del país y por ser de reciente creación el Insabi, lo puede echar abajo.

Ejemplificó que en surtido de medicamentos está a un 97% y en satisfacción a un 99.5%.

Sin embargo no descartó que una vez evolucionando el Insabi, en un largo plazo, pueda ser entregado.

Para el caso de Guanajuato no veo beneficios para otros Estados sí. No dudo que lo logren al final del sexenio elevarlo, ojalá y a lo mejor lo podemos entregar, pero mientras no estén a nuestro nivel, no podemos entregarlo", subrayó.