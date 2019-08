Se adueñan ambulantes de banquetas y calles en Zona Piel

León.- Cambios en el sentido de la circulación, repavimentaciones y señaléticas con preferencia para ciclistas, no han dado resultado en Zona Piel, donde la circulación es tortuosa ante la invasión de carriles por vendedores ambulantes.

Son casi mil 200 vendedores los que se postran debajo de banquetas y sobre ellas dificultando el transitar de peatones y vehículos.

Pese a los proyectos de mejora en vialidades en esta zona comercial, tradicional de la ciudad, la operación de centenares de vendedores sin permiso para ofertar en plena vía pública hace los dolores de cabeza de miles de automovilistas.

La presencia de estos comerciantes en pleno arroyo vehicular dificulta la circulación de todo tipo de automotores “cualquiera pasa por la calle y se puede dar cuenta de que hay un desorden en la vía pública”, expresó el empresario.

No es un pleito personal, hemos tratado de entablar relaciones cordiales y no hay apertura, no se ha permitido hacer una reunión con los ambulantes para expresarles que son parte de un problema, pero también de una solución”, añadió.