Se aglomeran personas en módulo del INE sin tomar en cuenta protocolos sanitarios

Irapuato.- Los nuevos módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Irapuato fueron abarrotados por decenas de irapuatenses que aprovecharon que podían atenderlos sin citas, dejando de lado las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

Desde muy temprano varias personas acudieron a la plaza con domicilio en Paseo Solidaridad #12864, lugar donde se instalaron módulos del INE para poder hacer trámites como el cambio de identificación o reposición sin cita, lo cual se puede hacer del 1 al 10 de febrero.

AM acudió al lugar para verificar si las personas que esperaban turno hacían caso o no a las medidas sanitarias, donde se pudo constatar que la gente no estaba acatando la sana distancia, pues alrededor de 70 personas se encontraban aglomeradas en la entrada del lugar.

No fue hasta después que trabajadores del INE, salieron a acomodar a las personas por filas, sin embargo, al ser muchas las personas no podían distribuirse en el espacio y quedaban muy juntas.

Para entrar al lugar si cuentan con las medidas pues a todas las personas les entregan gel antibacterial y les toman la temperatura, además de contar con señalamientos.

Trascendió que la gran cantidad de personas que había es porque este trámite lo pueden hacer acompañados de dos personas, lo que ocasiona mayor aglomeración.

En el lugar había personas que se quitaron el cubrebocas pues estaban almorzando en el lugar.

Al sitio acudió personal de Fiscalización para revisar si se estaban llevando a cabo los protocolos de sanidad, pero se desconoce si hubo algún tipo de infracción.

La decisión de atender a las personas sin citas, fue por la alta demanda de ciudadanos que quieren tramitar su credencial, pues desde agosto del año pasado se había implementado un sistema de citas para evitar aglomeraciones.

