Se agotan cubrebocas y gel ante medidas preventivas por Coronavirus

Celaya.- A raíz de que se confirmaron dos casos positivos de Coronavirus en el país, la ciudadanía ha empezado a tomar medidas, por lo que los cubrebocas y el gel antibacterial se han acabado en varias farmacias de la ciudad.

En una farmacia Del Ahorro la trabajadora comentó que desde el viernes se les terminaron los cubrebocas, esperando que hoy les lleguen más.

En una farmacia de similares, señalaron que también desde el viernes se les acabaron los cubrebocas, que incluso monitoreando todas las de la ciudad, ya casi ninguna tenía el producto.

Esperemos nos lleguen, por ahí de las tres, en casi todas las farmacias Simi de la ciudad ya no hay, de hecho vamos a limitar la venta de tres paquetes por persona, porque desde que empezó el caos la gente llegó a comprar hasta 20 paquetes”

Aquí los precios son el sencillo a diez pesos con diez cubrebocas, y el industrial a 15 pesos y trae cinco piezas.

En una tienda de artículos de enfermería, todavía tenían cubrebocas, pero estos son de tela, reutilizables y lavables, el precio es de 25 pesos cada uno y han tenido buena respuesta.

En la Farmacia de la Paz, tampoco había, ya que el viernes, un cliente se llevó los últimos paquetes, estos contienen 50 piezas a 88 pesos, los cuales son de triple capa y no saben cuándo les van a llegar, ya que estos últimos paquetes los pidieron con tres semanas de anticipación.

En otro lugar, donde también 'volaron' fue en la Farmacia San Francisco de Asís, aquí 600 cubrebocas se acabaron en mediodía, además en el estante tienen información preventiva de cómo lavarse sus manos y otras recomendaciones.

Volaron, ya no tenemos, teníamos como 600 cubrebocas y en mediodía se fueron, ya tenemos como unos 6 nada más, ayer vino un argentino y compro muchos, me dijo que ya no había en ningún lugar, tal vez vaya a tardar un poco en llegar, pero ya los pedimos con anticipación”