Se agotan medicamentos para intubar y sedar, alerta secretario de Salud

Guanajuato.- Además de la ocupación hospitalaria, a la Secretaría de Salud del Estado le preocupa que sus reservas de medicamentos para atender a pacientes graves se están agotando.

El problema es que hay medicamentos para un mes como máximo y hay recursos, pero no hay proveeduría en el país debido a la alta demanda de estos fármacos.

Ojalá la población también considere este mensaje para que no piense que siempre va encontrar una cama con ventilador o medicamentos disponibles, porque todo el país se está consumiendo una gran cantidad de recursos en este sentido, que ponen en riesgo la operación de los servicios y es una guerra que no vamos a ganar dentro de los hospitales tenemos que seguir trabajando mucho en la prevención”, advirtió el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Recordó que Guanajuato está en el tercer lugar nacional con una ocupación hospitalaria de 65% y al mismo tiempo se encuentra en semáforo amarillo en cuanto a la disponibilidad de medicamentos necesarios para intubar o sedar pacientes, así como para intervenciones quirúrgicas.

Estamos preocupados porque lo he explicado: nosotros no esperábamos a no tener, sino ya cuando tenemos poco empezamos a buscar. Tenemos un sistema de medicación que es un semáforo, cuando está en amarillo empezamos a conseguir, entonces se empieza a tratar de conseguir no los encuentran entonces no los encuentras, no queremos pasar a rojo eso es también una situación que nos preocupa”, insistió.