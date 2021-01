Se agotan tanques de oxígeno; colocan a interesados en lista de espera

Celaya.- La empresa Infra, de renta y venta de oxígenos, una de las más grandes de la ciudad, señaló que ya no hay tanques de oxigeno en renta.

Si se desea adquirir el servicio, se tienen que llenar los requisitos, dejar depósitos y te ponen en lista de espera, que hasta el momento es de una semana aproximadamente.

Ya no hay tanques en renta, si nos dejas tus datos te ponemos en lista de espera; entre más pronto traigas la información, más rápido es el servicio, si lo dejas hoy, yo creo la siguiente semana te llamarían”, comentó uno de los empleados.

Resaltó que por el momento, solo hay renta en tanques de 10 mil litros, y están agotados.

Si uno está interesado en adquirir un tanque, la renta inicial es de 5 mil 161 pesos, que ya incluye el depósito de 4 mil pesos, los cuales se devuelven al finalizar el servicio, ya incluye un llenado de tanque. Y la renta mensual es de 276 pesos y el relleno es de 885.

Se pide entregar copia de la credencial del INE y comprobante de domicilio de quien se hará cargo.

AM buscó además a la empresa Praxair, pero desde el 10 de diciembre señalaron que ya no hay renta de tanques de oxígeno, ya que la demanda subió y los contratos con particulares, hospitales, el IMSS, el Hospital General, entre otros, han hecho que ya no haya, solo en venta.

Un trabajador señaló que el servicio de recarga tarda un poco más de lo habitual, ya que de igual manera, la alta demanda hace que se acabe más pronto.

Incrementa demanda en redes sociales

Además, en redes sociales como Facebook, cada vez es más común ver a personas solicitando el servicio de tanques de oxigeno.

A través de grupos de compra-venta, se han incrementado las solicitudes de quien vende, renta o presta un tanque de oxigeno. Además, en dicha red social circulan fotos donde se puede ver cómo la gente hace fila para llenar sus tanques.

