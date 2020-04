Se aprovechan de contingencia estafadores y extorsionados en León

León, Guanajuato.- Cotizando insumos médicos como cubrebocas, a nombre del Hospital Ángeles, una supuesta doctora intentó estafar a una persona, aprovechándose de la contingencia sanitaria que se vive por el coronavirus.

A través de un grupo de Facebook donde se ofertan productos locales, un usuario de nombre Sinué López, alertó sobre esta situación.

Relató que una amiga de Durango, cuyo nombre no mencionó por seguridad, elaboró un apartado de compra al número de la doctora, que dio como nombre Ana Hernández y le pidió de favor que fuera a verificar la información que le dio de ella, al Hospital en mención.

Hablé con el personal de recepción, seguridad, farmacia, gerencia, y no había registro de ninguna persona con ese nombre”, aseguró.

Después, el joven compartió que le llamó a la supuesta doctora y esta se enojó porque estaba siendo investigada.

Ella jura que es doctora del Hospital Ángeles, que consulta ahí y que labora en sus instalaciones, me colgó cuando le comente que no estaba en el sistema registrada y posteriormente expuso a mi amiga por otros medios como compradora incumplida”, relató.

Finalmente, dijo que buscó al Hospital para comunicarles lo sucedido y que no fueran dañados, a lo que le respondieron que no era la primera vez este tipo de fraudes.

A través de su página de facebook, el Hospital Ángeles se pronunció al respecto y aseguró que sí tienen conocimiento de que personas ajenas a ellos, están ofreciendo a la venta insumos médicos, a su nombre e incluso con su logotipo.

Hospital Ángeles NO está vendiendo ningún material médico, ni insumos como cubrebocas, guantes, batas, medicamentos, etcétera, al público en general, no se dejen engañar”, puntualizó.

Aprovechando la contingencia sanitaria por el coronavirus, un extorsionador haciéndose pasar por un contador y contacto de la Secretaría de Salud, que emite permisos de funcionamiento a los establecimientos, quiso aprovecharse de un negocio local llamado "Las Tostadas Manzanares".

A través de sus redes sociales, el dueño de este negocio, Francisco Zambrano, dio a conocer el audio de la llamada que les hizo, en ella el extorsionador que se identificó como el contador Miguel Ángel Mondragón y primero platicó con la esposa de Francisco, quien se hizo pasar por una empleada.

Detalló que un licenciado de nombre Juan Carlos Saldívar, por parte de la Secretaría de Salud, les entregaría un certificado y un holograma, en un par de sobres amarillos.

Después de unos minutos, la mujer le dice que ya llegó “Ismael”, el dueño del negocio y se lo comunica, es aquí donde Francisco comienza a seguirle la corriente e incluso le hace bromas, sabiendo que esto va camino a una extorsión.

A lo anterior, el extorsionador le responde: "pues leve, de vez en cuando sí sale y después de unas palabras más le cuelga".

Francisco contó que esta es la tercera vez que los intentan extorsionar, haciéndose pasar por un contador.

Y como piensan que contesta algún empleado, pues se hacen pasar por contadores y piden dinero, que depositen, es más o menos el mismo modo de operar. Las primeras dos veces fueron similares, la persona que contesta, en este caso mi esposa se identifica y pregunta qué se le ofrece, te empiezan a envolver, diciendo que van a traer un papel, una nota y piden un depósito”, explicó.

Recordó que la vez pasada, les llegó a hacer un depósito de 20 pesos solamente para seguirles el juego y también terminó burlándose de ellos.

Personalmente no han llegado, pero me imagino que sí está la posibilidad de que alguien llegue a hacerlo por esta situación”, indicó Francisco.

Agregó que después del hecho, se quedó con el número de ellos pero no quiso volver a marcar y en lugar de eso, denunció.

Finalmente, hizo un llamado tanto a la población como a las autoridades, para evitar que se sigan dando estos casos.

Que no caigan, que no den información, porque ellos tratan de persuadir para que se la des, preguntan por ejemplo quién es el dueño, cuántas personas trabajan ahí, etcétera. A las autoridades les pediría que den información clara y precisa sobre esto a través de los medios oficiales, tanto a las empresas, a los pequeños negocios como personas en general, para no estar propensos a caer en estas extorsiones”, concluyó Francisco.