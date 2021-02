Se apunta Juan Miguel Ramírez por candidatura a alcaldía de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Con la convicción de llegar a ser el candidato, Juan Miguel Ramírez Sánchez se registró como aspirante a la candidatura de Morena a la Alcaldía de Celaya.

Sin ser militante de Morena, el aspirante señaló que realizó el registro desde el domingo pasado, aunque hasta el miércoles lo dio a conocer en sus redes sociales, y calificó como un logro este primer paso luego de conformar “un equipo sólido donde están la mayoría de militantes y simpatizantes de Morena que hoy nos apoyan”.

“Nosotros somos un grupo de gente que ha trabajado desde hace muchos meses y esto representa un gran éxito, en un principio no sabíamos si íbamos a alcanzar a llegar hasta este momento porque la mayoría de nosotros no somos de Morena, somos simpatizantes y nuestra propuesta es externa (…), aunque me identifico con muchas cosas que plantea Morena y la 4T”, señaló.

Juan Miguel Ramírez admitió que en un principio encontró resistencia por parte de algunos grupos internos para conocer su proyecto.

“Cuando nosotros íbamos a ver a todos los grupos de Morena que hay en Celaya algunos nos recibieron muy mal, nos decían que no éramos morenistas y que qué estábamos haciendo ahí, otros nos trataban bien o nos daban el avión, la mayoría no quería platicar con nosotros y nosotros teníamos la idea clara que teníamos que platicar con todos porque queríamos realmente ser candidatos para poder ganar”, comentó.

Al haber más de dos aspirantes a la candidatura, Morena realizaría una encuesta para determinar el perfil mejor posicionado, por lo que el ex rector del campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato afirmó estar de acuerdo con el método de selección del partido.

“Nosotros desde un principio dijimos que una encuesta está bien, en términos generales las encuestas no siempre reflejan la personalidad, los conocimientos y el trabajo que se ha realizado y la conciencia y compromiso social que uno tiene. Nos da gusto que en los requisitos pongan los atributos para poder aspirar a ser candidato de Celaya y la trayectoria de muchos años que hemos hecho”, dijo.

En lo referente a Jorge Acuña y Antonio Chaurand, quienes también han dado a conocer que se registraron como aspirantes a la candidatura del partido, Juan Miguel Ramírez aseguró tener una gran relación con ambos, situación que jugará a su favor cuando se elija a un candidato.

“Los dos me parecen extraordinarios amigos, desde un principio eso hizo que nosotros no tuviéramos conflictos, a diferencia de otros municipios donde rompen reuniones, aquí nosotros nos sacamos la foto juntos, no tenemos ningún problema, a veces algunos compañeros son más papistas que el Papa pero regularmente toda la gente es más prudente porque sabemos que si peleamos ahorita después ya no vamos a trabajar ni hacer campaña ni habrá posibilidades de triunfar”, resaltó.

Sin embargo, el aspirante admitió que los problemas internos del partido a nivel estatal pudieran afectar el proceso electoral, aunque no de la misma manera en Celaya debido a la unión de los aspirantes.

“En un principio, había una posibilidad grande de que estas disputas pudieran determinar cosas en Celaya, cada día que pasa y nos organizamos vemos que la unión de los candidatos, creemos que puede disminuir el efecto de la división que se tienen a nivel estatal, creemos que lo que hemos hecho hará pensar varias veces la situación de Celaya, los celayenses somos lo que más votos hemos dado a Morena en todo el estado y los aspirantes que hemos trabajado desde hace meses y no hemos peleado e ir unidos”, comentó.

Finalmente, Juan Miguel Ramírez también admitió que la tardanza en la selección de candidatos a comparación de otros partidos como el PAN, podría significar una desventaja para Morena.

“Sí hay desventaja porque nosotros no tuvimos precampaña y desaprovechamos más de un mes de promovernos, pero nosotros hemos venido trabajando al interior de Morena con sus simpatizantes y también con los externos con una campaña de posicionamiento muy grande en medios digitales y convencionales, y eso nos permite estar presentes”, finalizó.