Se apunta Romero Hicks para buscar la presidencial

Guanajuato.- El guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks también levantó la mano con interés de buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de la República para el 2024.

Vamos a estar varios buscando el 2024 en el PAN, yo estoy apuntado”, soltó el panista a la pregunta de AM sobre el anuncio de Ricardo Anaya Cortés de no aceptar una diputación plurinominal para buscar otra vez la elección presidencial.

El Coordinador de la bancada nacional del PAN en San Lázaro asistió ayer a la sede estatal del PAN a registrarse para ser nuevamente el candidato al distrito electoral federal 04 (que abarca Guanajuato, San Diego de la Unión, San Felipe y Ocampo), que en el 2018 alcanzó alta votación aunque ningún municipio lo gobierna el PAN.

Me parece muy sano que liderazgos como él (Ricardo) en su momento estén viéndolo, pero todo pasa por el 2021, es un liderazgo muy valioso, va a visitar más de mil municipios y seguramente va a enriquecer, junto con otros, el proceso”, dijo.

El reto, reiteró el ex Gobernador, es ser contrapeso al intento de una dictadura y de lo que se conoce como kakistocracia, el gobierno de los ineptos y la incompetencia.

Tenemos un Presidente enfermo, primero, desconectado de la realidad, no dialoga con la sociedad civil y con los poderes públicos; dos, con actitud mesiánico, como si fuera el dueño de la verdad; y tres, el sentirse agredido, con delirio de persecución. Tiene el virus del odio y de la soberbia”, sostuvo el legislador federal panista.

Lamentó que en su mandato sólo una vez se ha reunido con líderes parlamentarios.

Calificó como un “insulto” dar preferencia para vacunar a Servidores de la Nación.

En el tema de las vacunas es la ineptocracia, primero no compraron las vacunas a tiempo, nos quedamos atrás; segundo, no hay la logística y la distribución necesaria para la atención que coincidimos debe ser universal y gratuita; y no hay transparencia, han cambiado de calendario en varias ocasiones”, cuestionó.