Se conforma proyecto ‘Taxistas Unidos’

Celaya.- Debido a la falta de clientes por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se formó el proyecto “Taxis Unidos”.

Esta convocatoria consiste en unir a taxistas, sin importar que afiliación tengan, para establecer una tarifa mínima de viaje de 4.5 km en 40 pesos.

A partir de los 4.5 km, cada 10 kilómetros siguientes aumentará 10 pesos, y sucesivamente dicha tarifa se establecerá de común acuerdo entre el taxista y el usuario.

Para distinguir a los taxistas que se suman a este proyecto, cada unidad portará un distintivo en el parabrisas.

Esta medida arrancará hoy, durará todo el 2020, y será durante todo el día, incluso en la noche. Aunque los trabajadores comentaron que en la noche “ya no hay servicio” porque las calles se quedan solas y para no exponerse muchos ya no están laborando, pero los taxistas que estén de guardia si brindarán el servicio a este costo.

“Invitamos a todos los taxistas que quieran unirse, podrán tener este distintivo y así identificarnos para todos nuestros clientes y usuarios y atenderlos como se merecen; estamos a su disposición ya sea para comprar medicina, alimentos, llevarlos a cualquier lugar, estamos para servirles”, comentó Francisco Alberto García de Taxi Bajío, quienes fueron los pioneros en esta medida.

Hasta el momento se han sumado 35 unidades de varias empresas como “Taxi Unión”, “Taxis La Central”, “Taxi Enlaces”, “Taxi Bajío” y “Taxis Verdes”.

Nos vemos como compañeros, no como separación de líneas, sino como compañeros del volante; buscamos apoyar a la gente y ayudarnos entre nosotros”

También comentó que las unidades están sanitizadas, además de que los conductores acatan las medidas preventivas de higiene.

Han bajado bastante (los pasajes) a 6 o 7 por día, y eso es mucho, antes eran, dependiendo los servicios de 15 a 20, creemos que es una baja de más del 50%, incluso hasta un 70% y pues no hay ingreso para las familias”

Los interesados en unirse a este movimiento pueden ponerse en contacto al teléfono 461 341 3167 mediante llamada o vía WhatsApp será un tipo de base y se podrán pedir servicios a los taxistas afiliados.

“Si es algo que nos ha afectado bastante, por eso nos estamos uniendo para recuperar clientes y poder llevar el sustento a la casa, no tenemos ningún tipo de ayuda, solo la de Dios”, comentó Ignacio Lara, taxista.

