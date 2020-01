Se congela León, baja temperatura hasta menos 1.7 grados

León.- De acuerdo al reporte de las estaciones meteorológicas de Sapal, este domingo se registró uno de los días más fríos en León al descender el termómetro a 1.70 grados bajo cero.

En la comunidad de Santa Rosa Plan de Ayala se registró la temperatura más baja con 1.70 bajo cero y en donde sus habitantes aseguraron que cada año padecen cada vez más la disminución de las temperaturas.

Gruesas chamarras, bufandas y rebozos no son suficientes para protegerse del frío, por lo que además de abrigarse bien, los habitantes de Santa Rosa Plan de Ayala se ven en la necesidad de tapar las puertas con cortinas para evitar la entrada de corrientes de aire, o incluso algunos deciden ya no salir de sus casas después de las 6 de la tarde.

Sí le batallamos en el frío porque el año pasado no nos dieron ningún apoyo de cobijas y ahora está uno con el frío encima, en otros años les dan una cobija a cada niños pero ahora no hubo nada. Uno ya está grande y hay que andar bien abrigado, ahorita me levanté a hacer el quehacer pero bien arropada porque está duro el frío, ahora sí nos llegó la lumbre a lo parejo porque nunca se había sentido tanto frío aquí en León como ahora", mencionó María Esther Servín Zacarías.