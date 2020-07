Se contagian de Coronavirus 15 en la Universidad de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En la Universidad de Guanajuato se han presentado 15 casos de coronavirus entre personal y jubilados, y dos han fallecido.

De estudiantes no tengo noticias, porque no ha habido actividad oficial... Del personal universitario la Red Médica me reportan 15 casos, y desgraciadamente dos fallecimientos”, expresó en una entrevista radiofónica el rector Luis Felipe Guerrero Agripino.