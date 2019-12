Se deben reforzar protocolos para evitar asesinato de policías: gobernador Diego Sinhue

Irapuato.- El asesinato de agentes y mandos policiacos se debe a que los policías están respondiendo a la delincuencia, y para evitar los decesos se deben reforzar los protocolos, señaló el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Indicó que es lamentable que Guanajuato sea la entidad con más muertes de policías, pero indicó que también es de los estados que más le han apostado al combate a la delincuencia.

Han estado enfrentando a lo delincuentes, en Irapuato también ha habido enfrentamientos donde hace poco en un camino vecinal falleció un elemento de policía, porque están acudiendo a los llamados, en otros Estados no hay muerte de policías porque la policía ni existe o no actúa”, enfatizó.

Rodríguez Vallejo destacó que se deben reforzar los protocolos y tomar medidas como no mandar únicamente a 2 policías por patrulla y que no patrullen solos, para que puedan repeler cualquier ataque.

No podemos obligarlos porque hay autonomía municipal, pero si exhortarlos a capacitar a los policías, es meterle lana, los municipios no han entendido, no todos porque Irapuato le ha metido lana, San Miguel de Allende ayer anunció que les va a pagar 18 mil pesos también a los policías, esto va a obligar a que León le suba el sueldo a sus policías, que Celaya también ya aumentó a 15 mil, tenemos que seguirle apostando”, refirió.