Se despide Prepa Tec de su Campus Celaya

Celaya.- Tras 17 años de servicio educativo, la Prepa TEC Celaya ya no abrirá inscripciones el próximo año, por lo que la última generación será la que ingresó a la institución el verano pasado y en 3 años cerrará definitivamente las puertas del campus en el municipio.

Una reestructuración del Tecnológico Nacional de México a nivel nacional orillará a cerrar las puertas del Campus ubicado en el Camino a San José de Guanajuato.

Una fuente en el interior de la institución confirmó a AM que desde hace varios días se les informó la decisión argumentando también como parte de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

A través del área de admisiones de la institución también confirmaron que en agosto de 2021 ya no habrá proceso de admisiones.

El regidor y presidente de la comisión del Ayuntamiento, Mauricio Hernández, comentó que desde hace algunos días tuvo contacto con la directora de la prepa TEC quien le confirmó la noticia y a pesar de brindar colaboración se le aseguró que no habría marcha atrás en la decisión.

Ella me explicó que la decisión de ya no aperturar matrícula en el siguiente ciclo escolar del 2021 obedece a una reestructura que a nivel sistema Tecnológico de Monterrey a nivel nacional se está llevando a cabo, me explicó también que las generaciones que están inscritas en la preparatoria podrán terminar sus estudios en el Campus de Celaya”, comentó.