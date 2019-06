Se disculpa mujer que se tomó foto en fuente de Plaza Principal de Irapuato

Irapuato.- Desde que su fotografía dentro de la fuente en la Plaza Principal circuló en redes sociales y causó controversia, su vida se convirtió en un infierno, declaró a través de su perfil de Facebook, Rosy Ponce.

La mujer, quien perdió su empleo dentro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (JAPAMI), luego de que su fotografía celebrando el Día del Pole Urbano se viralizara, ha sufrido acoso y su persona ha sido utilizada como una mofa.

“Hace unos días me tomé una foto en el marco del Día Nacional del Pole Urbano y desde entonces mi vida se convirtió en un infierno. Me acosan en la calle, hay memes sobre mí, atacan a mis amigas y bajaron todas las fotos que pudieron de mi perfil con el único fin de hacer una mofa de mi persona. Duele ver cómo mi gente es capaz de algo así, que Irapuato me haya convertido en una villana por el hecho de haber posado en una fuente”, posteo.

Reconoce no actuó de forma correcta

Aunque la mujer reconoce que sus acciones no fueron correctas, expresa como le han afectado los acontecimientos a ella y a su familia.

Fue justamente haciendo una pose que implica flexibilidad me tomé una foto levantando una pierna… pero no contaba con que me ventanearan, con que me estaban tomando una foto saliendo de la fuente y dijeran que me bañé, que soy vulgar, que soy una persona irrespetuosa, inmoral, mala mujer, corriente… yo no soy ésa”.

Se disculpa

“He ofendido a esta sociedad y me disculpo, pero no me arrepiento de practicar una disciplina tan difícil, no merezco ser juzgada tan duramente ni mi hija merece verme humillada porque los periódicos me exhiben y me dañan, porque los que eran mis amigos me señalan y mi realidad se ve terriblemente trastornada”, finalizó.