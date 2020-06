Se disculpa síndico por revelar fuente de contagios en C4

León, Guanajuato.- El síndico Christian Cruz Villegas ofreció una disculpa pública por una indiscreción al revelar que algunos contagios en C4 se dieron una reunión privada de los colaboradores.

Hace unas semanas se dio a conocer un incremento significativo de contagios en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), siendo la dependencia municipal con mayor número de contagiados.

Al respecto el síndico informó que los contagios presuntamente comenzaron en una reunión privada a la que asistieron algunos colaboradores.

Agregó que sólo se señaló como una posible causa de contagio y se disculpó si alguno de los compañeros de C4 se sintió ofendido por la declaración.

Es el momento de decirle que me disculpe, ya lo estaré haciendo de manera personal, no he tenido suerte”, comentó.