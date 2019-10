Se disparan ataques de violencia digital

Guanajuato.- El Ministerio Público investiga 20 denuncias por violencia digital en Guanajuato

Los casos contras las mujeres se han presentado desde que entró en vigencia el delito de Violencia Digital en el Código Penal del Estado.

Las modificaciones que lo permitieron fueron aprobadas por el Congreso del estado el 30 de mayo pasado.

La mayoría de los casos se concentran en San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Celaya y León, señaló la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo, impulsora de la legislación estatal.

Cada vez más víctimas se atreven a denunciar los hechos, pese a que tras el calvario del ataque sufren un proceso muy difícil.

Le mandé tres fotos, una donde yo aparecía sin ropa y luego cada que discutíamos me amenazaba con mandárselas a todos en la escuela, yo ya no quería seguir con él pero tenía miedo de que las compartiera y no podía terminarlo por eso”, contó Alondra, una joven de 16 años.

Temerosa de la reacción de sus padres, sujeta a que la chantajeara su ex, que ya hasta dinero le exige, optó por presentar la denuncia ante las autoridades.

La legisladora panista García Muñoz Ledo reconoce que los casos son difíciles de procesar y las víctimas requieren de mucho coraje para plantear su caso.

Pero todo vale la pena si se pueden evitar casos como el una maestra de Cortazar, de 38 años, que desesperada por el chantaje que sufría, optó por el suicidio. Deja dos hijos y un acosador impune.

Se quita la vida

Hace dos meses, una maestra de preescolar de 38 años de Comonfort se quitó la vida. La causa fue la difusión de material íntimo en redes, la situación le causó un grave daño emocional y finalmente la llevó a tomar una decisión fatal.

Dejó dos hijos, en su círculo cercano saben que la causa que la orilló a esto fue la presión emocional de verse exhibida y recriminada por los padres de familia que la acusaron de no ser digna de su profesión.

Recibió ayuda, pero no fue suficiente. Lo más grave es que el responsable de difundir el material íntimo de la joven probablemente no recibirá un castigo.

Muchas otras mujeres en Guanajuato sufren presión y tristeza por la misma causa. No hay un patrón, desde mujeres menores de 16 años hasta adultas de más de 45 años han pasado por experiencias similares, aseguró la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Los casos

Alondra tiene 16 años, vive en León, una noche le envió tres fotografías a su novio. No había accedido a tener relaciones y él le pidió imágenes de ella desnuda como prueba de su amor. El infierno comenzó días después, cada que discutían él la amenazaba con difundirlas con sus compañeros de escuela. Él ha llegado al punto de pedirle dinero para no publicar las fotografías, pero ella está decidida a denunciar.

También en León vive Leticia, de 21 años, tenía una relación de tres años con un hombre, con quien accedió a grabarse en la intimidad. La relación terminó, ella pensó que el video ya no existía, comenzó una nueva relación y fue cuando el material empezó a circular en redes sociales y fue enviado a su familia.

María, de Celaya, tiene 31 años, confió en el padre de su hija, él le pidió que se grabaran en la intimidad y ella accedió, pero un día la relación se acabó y él decidió hacer público el video. Ahora María vive con el temor de que su hija algún día pueda verlo.

En San Francisco del Rincón, Guadalupe de 45 años se ligó a una relación violenta después de un divorcio, debido a las agresiones decidió dejar al hombre con el que se relacionó, pero tenía fotografías de ella con poca ropa que decidió enviar a sus hijos y otros familiares. Esto le causa vergüenza, dejó de salir a la calle y atraviesa una depresión.

Los casos demuestran que no hay un patrón de edades concreto, ni características físicas, ni grupos sociales definidos, todas las mujeres están expuestas a sufrir la difusión de imágenes o vídeos íntimos, incluso aquellas que nunca han compartido material de este tipo.

La diputada García Muñoz Ledo explicó que actualmente incluso hay quienes roban fotografías de las redes sociales y manipulan las imágenes de las jóvenes para colocarlas en sitios pornográficos.

Yo lo que puedo decir es que no hay un patrón de edades concreto, es decir, nos topamos con jovencitas de 16 años, cada vez empezamos a encontrar más jóvenes, lo que genera un problema importante por la afectación que se da, pero también tenemos casos de mujeres de más de 45 años que están viviendo esta situación, es decir, hoy todas estamos expuestas a este tipo de violencia”, dijo.

Extorsión y estupro

Además de violencia digital, en algunos casos se suman la extorsión y el estupro, porque algunos hombres llegan a solicitar dinero o favores sexuales a sus víctimas para no difundir el material, como en el caso de Alondra.

En otros hay relación de hombre mayores con jovencitas que aún no alcanzan la mayoría de edad.

Todas podemos ser víctimas de violencia, no hay un patrón, todas las mujeres podemos ser víctimas y lo que nos parece muy lamentable es que cada vez más jóvenes están siendo víctimas de este tipo de violencia y por eso es que nos parece que apostarle a la prevención es la clave para erradicar este problema”, dijo la diputada panista.

No hay datos oficiales, refirió Olimpia Coral, del Frente Nacional para la Sororidad y principal impulsora de la Ley Antipacks a nivel nacional.

Sin embargo, dijo que algunas fuentes refieren que mujeres entre 14 y 18 son más susceptibles a la sextorción (a la víctima se le pide dinero o favores sexuales para no publicar un vídeo o fotografía) y de 18 a 30 años a otro tipo de delitos.

Sufre humillación que la llevó a la muerte

Hay pocos datos sobre el caso, pues por respeto a la familia, la organización que recibió la denuncia y la misma diputada Dennise García Muñoz Ledo habían decidido no hacer público el drama de la mujer de Comonfort que se quitó la vida por la difusión de imágenes intimas.

Sin embargo, el lunes pasado, durante una visita a Celaya, la activista Olimpia Coral Melo lo difundió y hoy se sabe que la mujer acabó con su vida a causa de la exposición de su intimidad.

Coral aseguró que la profesora de preescolar sí interpuso una denuncia, pero antes de que se realizaran las investigaciones, tomó la decisión de terminar con su vida.

Para nosotras no fue suicidio, fue un homicidio porque al final del día es un suicidio inducido por el ciber acoso, yo no sé si esté bien decirlo o no porque una de las cosas que ella dejó escrito fue que estaba harta de la situación”, dijo.

El caso ocurrió hace dos meses (en agosto).

La joven mujer se enteró que circulaba un vídeo e imágenes de ella por medio de los padres de familia del kínder donde daba clases.

Era maestra de un kínder, ella se entera porque los papás de los mismos niños del kínder eran quienes la acosaban, quienes la señalaron…no me imagino el martirio que vivió por todas las personas que la acosaron, que la señalaron, acusándola incluso que no era digna de ser maestra, ella no quiso que se filtraran esos videos, que se filtraran esas fotografías, entiendo que eran fotografías de antes, de cuando ella era joven”, afirmó la activista.

Lamentó que el señalamiento social la haya hecho sentir que su intimidad era un delito.

La diputada García Muñoz Ledo aceptó que hay poca probabilidad de fincar responsabilidad por los hechos a la persona que difundió el material.

Estamos analizando diferentes escenarios, diferentes situaciones, evidentemente en materia penal hay que ser muy cuidadosos en las construcciones de los tipos penales, sobre todo porque hay que acreditar una afectación... si platicamos con su círculo cercano, te podrá decir que fue a raíz de esta situación, sin embargo la forma de comprobar esta afectación luego es complicada en materia penal porque hay que hacer ciertos peritajes, que cuando la persona ya no está es difícil”, dijo.

La muerte de esta mujer seguramente quedará impune, pero la legisladora pretende que tragedias como esta se repitan.

Los testimonios

Yo confiaba en mi pareja, era el papá de mi hija y accedí a grabarme con él, yo creí que me quería pero un día que nos peleamos y yo me salí de la casa, él se enojó y mandó el video a muchas personas, tengo miedo de que algún día mi hija lo vea”.

María de 31 años de Celaya

Una noche mi novio me pidió que le mandara fotos sexys para demostrarle que lo quería (porque yo no había accedido a tener relaciones íntimas con él) y pensé que no pasaría nada porque me dijo que solo las vería y las borraría luego luego, le mande tres fotos, una donde yo aparecía sin ropa y luego cada que discutíamos me amenazaba con mandárselas a todos en la escuela, yo ya no quería seguir con él pero tenía miedo de que las compartiera y no podía terminarlo por eso. Ahora hasta dinero me pide por no mostrar esas fotos, se que mis papás no me apoyarían y avergonzaría a toda mi familia así que me acerco a pedir ayuda, ya no sé qué hacer”.

Alondra de 16 años de León

Duré tres años con una pareja en la que confiaba, accedí a que nos grabáramos en la intimidad, aunque en esos videos la única que se veía era yo. Un día le pedí borrar esos videos y después de insistir mucho los borro de su celular delante de mi, lo que yo no sabía era que tenía guardados los videos en su computadora también. Terminamos y yo comencé una nueva relación, cuando él se enteró curiosamente abrieron una cuenta falsa de Facebook y de ahí comenzaron a mandar ese video a mis familiares y compañeros de trabajo, ellos fueron los que me alertaron y por eso denuncié. Se que no será fácil dar con él porque los manda desde un perfil falso pero no puedo quedarme de brazos cruzados”.

Leticia de 21 años

Soy una mujer divorciada y hace dos años comencé a salir con una persona que de inicio era muy amable y nos fuimos a vivir juntos. Él me tomaba fotos con poca ropa y a mi se me hacía algo normal, pues era solo para verlas nosotros, me decía que las borraría para evitar que alguien más las viera. Sin embargo la relación se tornó violenta y yo lo dejé. Ahora él se ha encargado de mandar esas fotos a páginas públicas y a mis familiares... me ha hecho un daño irreversible”.

Guadalupe de 45 años de San Francisco del Rincón

