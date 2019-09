Se entera alcaldesa de cierre de Ford por los medios

Celaya, Gto.- La alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua afirmó que no tiene información oficial del cierre de la agencia automotriz Ford Montes y que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación.

Yo vi la nota que publicaron, no me acuerdo ni que medio fue (...), lo vi como una nota periodística, seguramente lo están analizando (el cierre), si ustedes lo informaron a la ciudadanía supongo tienen una información, como tal obviamente no, ojalá que no suceda", dijo Paniagua Rodríguez.