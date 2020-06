‘Se está haciendo mucho en seguridad en Guanajuato pero no se percibe’: Álvar

Guanajuato.- El incremento en el número de detenidos en los últimos meses indica que se está haciendo la tarea en materia de seguridad, pero no se percibe, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini.

Esta afirmación la hizo durante la reunión virtual que sostiene con diputados locales, la cual comenzó alrededor de las 10:15 de la mañana y que seguía en proceso a la 1 de la tarde.

El secretario presentó un informe sobre las acciones de la dependencia y los registros sobre delitos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Después de la presentación legisladores comenzaron a realizar preguntas.

Y fue durante este ejercicio que resaltó un incremento del 23% en el número de personas detenidas durante la actual administración por homicidios y hechos de violencia, lo que dijo indica “se está haciendo la tarea”.

La tarea se está haciendo, no es la tarea de una sola dependencia, también lo debo de decir. Son las dependencias del Gobierno Federal Estatal y con el apoyo de las municipales, se hace mucho pero no se percibe mucho también los reconozco, no se percibe mucho por eso comentaba y seguiré ahondando que 90% de la violencia generada, ligada a delincuencia organizada”, añadió.